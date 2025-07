I parchi tematici centro dell'estate: ad Aquafan il concerto di Mimì Caruso e The long Sunset fino alle 23:30

Italia in Miniatura aperta fino alle 23 per “Divertente di Giorno, Magica di Notte”

Luglio infuocato nei parchi Costa Edutainment. La Riviera è nel pieno della stagione estiva e i parchi divertimento accolgono, ogni giorno, migliaia di presenze da tutta Italia. Costa Edutainment ‘regala’ agli ospiti di Aquafan e Italia in Miniatura un mese ricco di eventi, tutti inclusi nel biglietto d’ingresso. Questa settimana sarà all’insegna di buona musica, arte e experience super travolgenti.

All’Aquafan di Riccione torna una nuova tappa del festival Maxibon Music Wave, domani 22 luglio alle ore 14:30 in Piscina Onde. In scena Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024. Con l’inedito ‘Dove si va’, che ha stregato il pubblico (firmato da Madame), e una presenza scenica magnetica, come la sua potente voce, Mimì è una vera rivelazione, pronta a far vibrare il cuore di tutti.

Giovedì 24 Luglio nuova giornata no stop edizione speciale del format ‘The Long Sunset’ con parco e scivoli aperti dalle 10 alle 23:30. In scena, dalle 18:00, Aquadancers e dj set in Piscina Onde con il Doccia Party più grande del mondo e poi dalle 19:00, Walky Fan in Walky Cup per generazioni Alpha e Zeta. Qui Alessia Pecchia, Arienne Makeup e Jacopo Sol incontreranno i giovanissimi fan per selfie ricordo e si esibiranno, tra musica e sorprese. Alessia è una ballerina di Amici, team Alessandra Celentano: campionessa del mondo Wdsf e campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva, ha partecipato anche a "Viva RaiDue" di Fiorello. Oggi lavora nel cast di professionisti di Amici. Jacopo Sol è un giovane cantautore anche lui allievo di Amici, team Rudy Zerbi. I suoi brani sono conosciuti e il suo Ep conquista le classifiche. E’ autore di altri artisti, tra questi Giorgia. Con loro, ci sarà anche la beauty tik toker da 6milioni di follower, Arienne MakeUp: un successo travolgente che le è valso anche il riconoscimento come Miglior Beauty Creator per due anni di fila ai Webboh Awards.

La festa prosegue dalle 20:30 con la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta, che mira a valorizzare i giovani dj delle scuole per dj di Nam Milano, Rimini Deejay Academy e Mec Academy Napoli. Gli allievi si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili e splendidi giochi di luce. Ogni scivolo diventa una pista da ballo con effetti speciali.

A Rimini, mercoledì 23 luglio, Italia in Miniatura resta aperta fino alle 23, per la seconda data di “Divertente di Giorno, Magica di Notte”. Animazione, spettacolo e effetti mozzafiato con apertura dalle 10 del mattino. Trecento miniature illuminate, attrazioni in funzione fino alle 22:15, e spettacoli di danza, bolle di sapone giganti, giochi di luce, fontane luminose e effetti speciali con laser. Mercoledì spazio a una serata da sogno: dalle 18:00 arrivano le truccabimbi gratuite in Piazza Italia, per tutti i bambini e dalle 20:00 Venezia in miniatura, diventa un luogo incantevole, fra armonie veneziane un suggestivo giro in gondola e Piazza San Marco con lo spettacolo di bolle di sapone giganti, accompagnato da musiche barocche suonate dal vivo. Alle 20:30, nel parco miniature, va in scena il folklore: allegra tarantella, indiavolata pizzica, arrivano con l’entusiasmo e la bravura di grandi ballerini e performer che promettono di emozionare e toccare le corde del cuore. Con il calare della notte, partono gli spettacoli di luci ed effetti speciali: alle 21:30 in Piazza Italia via al video mapping sulla facciata della Chiesa di Santa Croce, alle 22:00 il parco si illumina di fontane danzanti, giochi di luce, vortici d’acqua, girandole luminose e la spettacolare nube di bolle luminose, accesa dagli effetti laser.