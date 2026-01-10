I partiti della Groenlandia: "Vogliamo decidere da soli"

Agli Stati Uniti: "Smettete di mostrare disprezzo"

La Groenlandia rivendica con forza il diritto di scegliere autonomamente il proprio futuro politico. Lo hanno ribadito i leader dei cinque partiti rappresentati nel Parlamento groenlandese, firmando una dichiarazione congiunta che riafferma il principio di autodeterminazione del Paese.

«Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi», hanno sottolineato i leader politici, respingendo qualsiasi ipotesi di ingerenza esterna. Nel documento, i partiti hanno inoltre rivolto un appello diretto agli Stati Uniti, chiedendo di «smettere di mostrare disprezzo per il nostro Paese».

«Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal popolo groenlandese», si legge ancora nella nota, che ribadisce la centralità della volontà democratica dei cittadini nelle scelte strategiche e istituzionali dell’isola.

Con una popolazione di circa 57.000 abitanti, la Groenlandia è un territorio ampiamente autonomo, pur appartenendo formalmente al Regno di Danimarca. Negli ultimi anni, la sua posizione geopolitica e le sue risorse naturali hanno attirato un crescente interesse internazionale, rafforzando il dibattito interno sull’indipendenza e sul ruolo del Paese nello scenario globale.