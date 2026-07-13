I Pooh a Riccione per celebrare 60 anni di musica

Il 21 luglio a piazzale Roma arriva il tour "Pooh 60 – La nostra storia – Estate", tappa speciale della rassegna Riccione Music City con i grandi successi della band italiana

Riccione Music City continua a portare sul palcoscenico di piazzale Roma alcuni dei più grandi protagonisti della musica italiana, trasformando uno degli spazi più suggestivi della città, affacciato sul mare, in una grande arena per gli eventi live dell'estate. Il 21 luglio sarà la volta dei Pooh, che arriveranno a Riccione con "Pooh 60 – La nostra storia – Estate", il tour celebrativo che festeggia i sessant'anni di una delle band più amate della musica italiana.

Sessant'anni di storia, oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo e un repertorio che continua a emozionare intere generazioni: il tour dei Pooh rappresenta uno degli eventi musicali più attesi del 2026. Dopo il ritorno nei principali palasport italiani e gli appuntamenti nelle grandi arene, la band ha scelto alcune delle location all'aperto più suggestive del Paese per celebrare questo straordinario anniversario. Tra queste anche piazzale Roma, dove il 21 luglio andrà in scena un viaggio musicale attraverso i grandi classici della canzone italiana.

Fondati nel 1966 da Valerio Negrini, i Pooh hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, distinguendosi per la continua ricerca artistica, l'innovazione negli spettacoli dal vivo e un repertorio entrato nella memoria collettiva del Paese. Una storia che continua ancora oggi a coinvolgere pubblici di ogni età.



