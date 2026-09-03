I Pooh infuocano Riccione, due ore di musica davanti a migliaia di fan

Il ricordo di Roby Facchinetti, poi il guasto al mixer nel finale che non rovina lo spettacolo. La band: "Grazie Riccione e grazie a tutti voi per esserci stati".

Il lungomare di Riccione si è trasformato per una sera in un grande palco a cielo aperto. In piazzale Roma, davanti a migliaia di persone, i Pooh hanno portato il loro tour celebrativo "Pooh 60 - La nostra storia - Estate", con oltre due ore di musica e alcuni dei brani che hanno accompagnato generazioni.

Tra le canzoni in scaletta ci sono state "Uomini soli", "Lettera da Berlino Est", "Vieni fuori", "Amici per sempre", "La mia donna" e "La donna del mio amico". Il pubblico ha seguito il concerto fino alle battute finali, quando un problema tecnico ha costretto la band a interrompere lo spettacolo.

Prima di quel momento, però, dal palco era arrivato anche un ricordo personale di Roby Facchinetti, legato proprio a Riccione. Il musicista ha raccontato gli inizi della sua carriera, partiti da un locale che si trovava nei pressi dell'hotel Mediterraneo.

"Io ho iniziato a fare questa professione straordinaria partendo da Riccione", ha raccontato Facchinetti. "Lì sotto, sotto quell'hotel, il Mediterraneo, c'era un locale che si chiamava La Stalla". Poi il passaggio ai Pooh e una frase diventata il modo per riassumere quel percorso: "Sono passato dalla Stalla alle Stelle".

Un ricordo che ha riportato indietro nel tempo la storia del musicista e il legame con la città, proprio nel luogo in cui si è svolta la serata. Il concerto è poi proseguito tra i grandi successi della band e la partecipazione del pubblico.

Il problema è arrivato intorno alle 23.15, durante l'ultimo blocco previsto dalla scaletta. Un guasto al mixer ha impedito di completare gli ultimi minuti dello spettacolo. I tecnici hanno provato a ripristinare il sistema, ma la scheda madre è risultata danneggiata e non è stato possibile continuare.

La band ha poi spiegato l'accaduto attraverso i propri canali social, ringraziando il pubblico per la serata. "Sono state oltre due ore magnifiche, in una cornice unica sul mare", hanno scritto i Pooh. E ancora: "Resta la gioia di aver vissuto insieme oltre due splendide ore di musica, emozioni e grandi canzoni".

Il cartellone di Riccione Music City prosegue ora con un altro nome della musica italiana. Giovedì 10 settembre sarà la volta di Gianni Morandi, atteso in piazzale Roma con lo show "C'era un ragazzo. Estate 2026", dedicato anche ai sessant'anni dalla pubblicazione del celebre brano scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini.