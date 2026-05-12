I Pooh tornano alla funivia di San Marino: visita speciale nel luogo di “Chi fermerà la musica”

La storica band ieri pomeriggio, 11 maggio, sul Titano in occasione della presentazione del francobollo e della moneta commemorativa per i 60 anni di carriera

Ieri pomeriggio, 11 maggio, i Pooh hanno fatto visita alla funivia di San Marino, tornando in uno dei luoghi simbolo del loro legame con la Repubblica.

Profondo infatti il rapporto che unisce la storica band al Titano: ben 45 anni fa il gruppo scelse San Marino come scenario per il videoclip del celebre brano “Chi fermerà la musica”, contribuendo a valorizzare e promuovere l’immagine del Paese anche attraverso la musica.

La presenza dei Pooh sul Titano è avvenuta in occasione della presentazione del francobollo e della moneta commemorativa emessi da Poste San Marino per celebrare i 60 anni di carriera della band, un importante riconoscimento per uno dei gruppi più amati della musica italiana.

Nel corso della visita, i musicisti sono tornati anche alla funivia, luogo iconico dove fu girata parte del video della celebre canzone, rinnovando così un legame storico e affettivo con San Marino che continua ancora oggi.