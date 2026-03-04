I ragazzi della Taekwondo Riccione Academy trionfano ancora: 8 medaglie in Belgio

Ancora vittorie per il team del maestro Roberto Betti

I ragazzi del Taekwondo Riccione Academy del M. Roberto Betti non finiscono di stupirci quest’anno, dopo il trionfo a Napoli tornano a casa con un altro successo.

Erano 11 gli atleti riccionesi partecipanti al 41° Open Challenge Cup in Belgio a Tongeren, dove erano presenti società provenienti da diverse nazioni, tra cui Belgio, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e anche Argentina. I nostri ragazzi hanno dato il cuore nei combattimenti considerando qualche infortunio di percorso e il più importante con Anna Casadei che due settimane fa si è dovuta fermare temporaneamente per problemi al ginocchio dopo una preparazione intensa, ma i nostri ragazzi hanno dato tutto portando a casa un medagliere di tutto rispetto! L’oro giunge da Marcello Bernardi categoria master over 50 anni -80kg che vince nella stessa categoria di Andrea Grassi che arriva secondo dopo aver sconfitto un atleta italiano di Alessandria. Un applauso per loro, non è così scontato mettersi in gioco dopo una lunga interruzione sui tatami nel settore combattimento. Ottima prestazione per Lorenzo Orsini che con gran tenacia arriva fino alla finale e conquista la medaglia d’argento a pochi punti dall’oro. Fantastica scalata di Robert Chirila che passati gli ottavi di finale, accede ai quarti con un emozionante combattimento fatto di velocità e precisione chirurgica che non ha lasciato spazio all’errore. In semifinale incontra un atleta spagnolo che non riesce a contrastare ma si aggiudica un meritato 3° posto. Anche per Emilia Dini e Linda Sacripanti è medaglia di bronzo, le quali non sono riuscite a raggiungere la finale ma hanno dimostrato tutta la grinta e caparbietà sui tatami. Alessio Ballerini non tocca il podio e si ferma ai quarti ma è già pronta la preparazione per le prossime competizioni.

Per quanto riguarda il settore Poomsae (tecnica) arrivano due bei piazzamenti. Maurizio Sanchi nella categoria under 65 prende il bronzo e copia la debuttante Gaia Gangemi alla sua prima trasferta che con qualche errore da inesperienza sarebbe potuta salire anche più in alto ma il maestro Roberto Betti è comunque orgoglioso. Non passano il turno Robert Gennari cat. Under 60 e Riccardo Nagy di soli 14 anni che nonostante la numerosa categoria arriva 6° con la sua prima prestazione internazionale.

Che dire, con 8 medaglie su 11 atleti il Maestro Roberto Betti e l’istruttrice Luna Uguccioni si ritengono molto soddisfatti del percorso che stanno facendo i ragazzi, spiegano. Tanto allenamento e sacrificio ripagano le grandi soddisfazioni. Anche Polisportiva Riccione è felice di accogliere trionfante il rientro dei ragazzi del taekwondo riccionese.

"E' un orgoglio per Riccione vedere i nostri atleti brillare in Europa. Il lavoro del Maestro Roberto Betti e della sua squadra dimostra come impegno, passione e dedizione portino risultati straordinari. Questi ragazzi non rappresentano solo la loro società, ma tutta la nostra città, e il loro successo è motivo di grande gioia per tutti noi" dichiara l'Assessore allo Sport Simone Imola.