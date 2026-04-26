I Rangzen omaggiano il genio di Bob Dylan: il concerto al teatro di Novafeltria

Appuntamento venerdì 8 maggio dalle 21.15

A un anno dal loro apprezzato concerto su Bob Dylan, al teatro Tiberio di Rimini, i Rangzen ripropongono il loro omaggio all'artista a Novafeltria. Appuntamento al Teatro Sociale venerdì 8 Maggio, alle 21.15.

Dopo il successo del film “A Complete Unknown”, che ha avuto il merito di avvicinare Bob Dylan a un folto pubblico giovanile, grazie alla popolarità di Timothé Chamelet, i Rangzen hanno subito pensato di proporre un loro tributo al genio del “ menestrello di Duluth” Bob Dylan: inafferrabile e misterioso, il cantautore e premio Nobel ha segnato la storia della musica con mille svolte e tanti primati. Concerto quasi in coincidenza con il compleanno di Dylan.

I Rangzen sul palco del festival Pigro di Teramo, con Morgan

Il 24 maggio 1941, infatti, nasceva a Duluth, nel Minnesota, Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman, questo il vero nome, di famiglia ebrea ucraina, sarebbe diventato per sempre il "menestrello": cantautore, musicista, poeta, ma anche pittore e scultore. E infine premio Nobel per la letteratura, nel 2016, per aver "creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana". Un "artista" a tutto tondo, come si dice, finito in una delle tante classifiche di Rolling Stone al secondo posto fra gli artisti più grandi di sempre: difficile fare polemica, visto che primi erano i Beatles, scontro fra titani insomma.

Dunque i Rangzen hanno cercato di allestire una scaletta il più possibile rappresentativa della sconfinata produzione di “His Bobness” partendo ovviamente dal periodo del Greenwich Village fino al festival di Newport passando per Pat Garret, Before the Flood, per finire agli ultimi lavori come Tempest. Inoltre diverse canzoni saranno eseguite nelle versioni di altri devoti di Dylan come i Byrds, Hollies, Rolling Stones, Jimi Hendrix, George Harrison.

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Alla biglietteria del teatro il giorno del concerto.