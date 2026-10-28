I rapaci del Parco, a Pennabilli una serata dedicata alla fauna e alla conservazione

Venerdì 30 ottobre al MUSSS un incontro con il tecnico faunistico Andrea Gigliotti per scoprire le specie del Parco Sasso Simone e Simoncello, i monitoraggi e il ruolo degli habita

Un biancone sorvola una prateria alla ricerca di serpenti. Un gheppio rimane sospeso nell’aria, battendo le ali mentre scruta il terreno in cerca di prede. Comportamenti che possiamo osservare durante una camminata e che raccontano quanto la vita dei rapaci sia legata a ciò che si trova sotto di loro: prati, pascoli, boschi e animali di cui nutrirsi.

Da queste relazioni prende avvio “I rapaci del Parco”, secondo appuntamento di ottobre al MUSSS, a cura dell’associazione Chiocciola la casa del nomade. Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21, l’associazione ospiterà Andrea Gigliotti, tecnico faunistico del Parco Sasso Simone e Simoncello, per un incontro dedicato alle specie presenti nel territorio, alla nidificazione, ai monitoraggi e alle sfide per la loro conservazione. L’appuntamento si terrà al MUSSS – Museo Naturalistico del Parco, a Pennabilli.

Che cosa possiamo capire osservando un rapace? Vederlo in volo non significa necessariamente che nidifichi nelle vicinanze: potrebbe frequentare quel luogo per alimentarsi oppure essere di passaggio. Per distinguere queste situazioni, i ricercatori ripetono le osservazioni, registrano comportamenti e direzioni di volo, raccolgono indizi della presenza di coppie e verificano la riproduzione. Un avvistamento diventa così parte di una conoscenza costruita nel tempo.

Nel Parco, la nidificazione dell’aquila reale è stata nuovamente accertata dai monitoraggi conclusi nel 2025, come riferito da Gigliotti durante l’incontro sulle praterie tenuto al MUSSS lo scorso aprile. È un risultato significativo del lavoro sul campo: documentare la presenza di una specie e seguirne la riproduzione permette di riconoscere le condizioni che ne sostengono la permanenza e di orientare le azioni di tutela.

Per conoscere i rapaci occorre quindi guardare anche a terra. Pareti rocciose, boschi e spazi aperti rispondono a esigenze differenti: il luogo in cui costruire il nido non coincide necessariamente con quello in cui trovare cibo. Le praterie e i pascoli offrono aree di caccia anche a specie che nidificano altrove. La disponibilità delle prede e il mantenimento di questi ambienti sono dunque parte della conservazione dei rapaci.

La serata prosegue il percorso avviato in primavera sugli habitat a prateria, approfondendo il legame fra fauna e trasformazioni del paesaggio. La riduzione del pascolo e l’avanzata degli arbusti modificano gli spazi aperti e le condizioni per le specie che li frequentano. Anche le attività umane entrano così nel racconto: conoscere le esigenze degli animali aiuta a comprendere le conseguenze delle scelte di gestione.

I rapaci possono fornire indicazioni sugli equilibri ecologici, perché dipendono dalla disponibilità di risorse alimentari e di ambienti adatti alla riproduzione. Interpretare queste indicazioni richiede di confrontare i dati nel tempo e di metterli in relazione con quelli sugli habitat. È questo il contributo dei monitoraggi: comprendere come le diverse componenti del territorio interagiscono e cambiano. Per il MUSSS, divulgare queste conoscenze significa rendere accessibili anche le ragioni della conservazione. La tutela delle specie riguarda la continuità degli ambienti e le loro connessioni, che si estendono oltre i confini amministrativi delle aree protette. Un paesaggio che osserviamo come insieme di boschi, pascoli e rupi è anche una rete di luoghi necessari per alimentarsi, spostarsi e riprodursi.

L’incontro offrirà ad appassionati, escursionisti e cittadini l’occasione di confrontarsi direttamente con chi studia la fauna del Parco. Quali indizi cercano i ricercatori? Come si accerta una nidificazione? Come osservare questi animali rispettandone le esigenze? Domande da portare al museo, per tornare sui sentieri con strumenti in più per comprendere ciò che incontriamo. Il calendario autunnale del MUSSS proseguirà venerdì 27 novembre, alle ore 21, con la presentazione di “Dal Montefeltro alla Maremma”, insieme agli autori Andrea Meschini e Doriano Pela e a Lorenzo Valenti, in collaborazione con la Società di studi storici per il Montefeltro. Un incontro dedicato alla transumanza, tra ricerca storica e riscoperta degli itinerari percorsi dai pastori.

Venerdì 30 ottobre 2026 · ore 21:00

MUSSS – Museo Naturalistico e Centro Visite del Parco Sasso Simone e Simoncello

Viale dei Tigli 5/A, Pennabilli (RN)

Ingresso libero, senza prenotazione.