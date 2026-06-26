I riminesi acquistano sempre più online: "Consegne in aumento del 10% nei primi 3 mesi del 2026"

Lo evidenzia Poste Italiane, che rilancia: "Assunti altri 15 portalettere"

Nei primi tre mesi del 2026 Poste Italiane, nel territorio Riminese, ha aumentato del 10% le consegne di acquisti online. Lo riferisce Poste Italiane in una nota. Per far fronte alla crescita dell'e-commerce, Poste Italiane ha potenziato la propria struttura logistica, che conta tre punti di distribuzione (Rimini, Riccione, Santarcangelo), assumendo negli ultimi sette mesi altri 15 portalettere. "Le assunzioni hanno interessato anche lavoratori che avevano già maturato esperienza come portalettere o addetti allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato di almeno sei mesi, valorizzando così le competenze acquisite e favorendo un percorso di stabilizzazione occupazionale", si legge nella nota di Poste Italiane. Per le consegne, sono a disposizione circa 80 veicoli a basse emissioni.