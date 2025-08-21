I Santa Balera tornano a Cattolica con una serata di liscio e folklore

Venerdì 22 agosto in Piazza Primo Maggio alle 21, con i Ballerini delle Sirene Danzanti e ingresso libero

Dopo la lettera di ringraziamento ricevuta dai Santa Balera da Re Carlo, dalla sua residenza di Buckingham Palace, e dopo avere partecipato a Uno Mattina su Rai Uno a sostegno del Liscio Patrimonio dell'Unesco con la cantante Matilde Montanari, ecco la prossima data prestigiosa dei Santa Balera che sarà venerdì 22 agosto in Piazza Primo Maggio dalle ore 21 a Cattolica insieme ai Ballerini delle Sirene Danzanti. L'Ingresso e ' libero. Per il Collettivo del Liscio dei Santa Balera che ha aperto le sue porte ai tanti giovani che oggi si affacciano al liscio contribuendo a portare il folklore romagnolo alla Generazione Z e ' una delle venti date di qualità selezionate quest'anno in un tour estivo che ha toccato luoghi, spazi e manifestazioni di grande prestigio, inoltre aprendo le porte a tanti altri giovani e a tante altre formazioni che ora si affacciano nel mondo del liscio di fatto rinnovandolo grazie a questa prima idea di Giordano Sangiorgi, patron del MEI, che li ha portati fino a Sanremo. In questa estate è uscita con un singolo Santa Balera, realizzato insieme agli autori Bengi dei Ridillo e Marco Prati dei Joedibrutto. Inoltre, il circuito dei Santa Balera, grazie all'Accademia del Folklore Romagnolo, curata da Cosascuola di Forlì insieme a Casa della Musica di Faenza, sotto l'egida di Luca Medri, continua a sfornare nuovi talenti per il nuovo liscio.



