I Terconauti abbracciano le Befane: dal 10 febbraio arriva la Quiet Hour

Dal 10 febbraio 2026 Le Befane avviano la Quiet Hour: ogni martedì 15-16 luci e musica ridotte per un centro più inclusivo.

Ogni martedì, dalle 15 alle 16, in tutto il centro commerciale verranno abbassate luci e musica per creare un ambiente più accogliente e confortevole, in particolare per le persone con sensibilità sensoriali.

I Terconauti incontrano il pubblico delle Befane

La novità nasce dall’incontro tra Le Befane Shopping Centre e i Terconauti, protagonisti dell’evento che si è svolto ieri domenica 8 febbraio 2026 e che ha trasformato il centro in uno spazio di ascolto, partecipazione e sensibilizzazione. In una piazza Unieuro gremita di pubblico, tante persone hanno seguito il racconto di Damiano, Margherita e Philipp, in un clima partecipe e attento. Dopo un quiz per il pubblico dedicato al film “La vita da grandi”, pellicola ispirata alla loro storia, premiata a Berlino, che affronta con delicatezza e realismo il passaggio all’età adulta e il tema dell’autismo, alle 17 i Terconauti sono saliti sul palco accolti dal direttore de Le Befane Shopping Centre Massimo Bobbo e da Francesca Mattei, assessora alle politiche giovanili del Comune di Rimini. Dopo un saluto al pubblico, i Terconauti hanno condiviso la propria esperienza, sensibilizzando sul tema dell’autismo e mostrando anche un estratto della loro partecipazione a Italia’s Got Talent. L’evento si è concluso con il firmacopie dell’ultimo libro dei Terconauti, “L’imprevisto di diventare adulti” (La Nave di Teseo), e con un momento di incontro e fotografie con il pubblico.

Quiet Hour e strumenti concreti per l’accessibilità

Nel corso dell’incontro, Le Befane Shopping Centre ha rilanciato la campagna “Ci sono anch’io!”, collegata al 2 aprile, Giornata mondiale per la sensibilizzazione sull’autismo, presentando alcune azioni concrete messe in campo per migliorare l’accessibilità degli spazi del Centro commerciale. Su suggerimento degli stessi Terconauti, infatti, Le Befane Shopping Centre ha acquistato delle cuffie antirumore – per adulti e per bambini – disponibili gratuitamente all’infopoint, previa presentazione della BefanCard, per consentire a chi lo desidera di vivere l’esperienza di visita in maggiore tranquillità.