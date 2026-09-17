I veterani della Compagnia d'Onore in visita a Montegridolfo

Il raduno annuale ha portato nel Riminese gli ex appartenenti ai servizi di rappresentanza. Nel programma anche San Marino, Gradara e Pesaro.

Dopo anni trascorsi a prestare servizio nei luoghi più importanti delle istituzioni italiane, si ritrovano ogni anno per rinnovare un legame nato durante la vita militare. Per il raduno del 2026 i veterani della Compagnia d'Onore dei servizi militari hanno scelto il Riminese, trasformando l'appuntamento in un'occasione per conoscere il territorio e trascorrere alcuni giorni insieme.

La Compagnia d'Onore riuniva militari appartenenti alle diverse classi succedutesi dal 1978 ed era impegnata nei servizi di rappresentanza e nelle guardie d'onore al Quirinale, al Senato, alla Camera e durante importanti cerimonie istituzionali. Un'esperienza che, negli anni, ha creato rapporti rimasti solidi anche dopo la fine del servizio. A organizzare il soggiorno nel Riminese sono stati Luigi Illiano, già appartenente alla Compagnia d'Onore, e la moglie Immacolata De Caro. Al raduno hanno partecipato anche il comandante Giovanni Mura e Francesco Bonaccorso, presidente del gruppo dei veterani.

Il programma ha portato il gruppo alla scoperta di diversi luoghi della zona. Tra le tappe San Marino e Gradara, mentre a Pesaro i veterani hanno partecipato a un momento istituzionale alla presenza anche del vicesindaco e hanno deposto una corona al monumento ai Caduti. Uno dei momenti del soggiorno è stata la visita di sabato 12 settembre al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo. Qui il gruppo ha potuto conoscere le collezioni e le testimonianze conservate nella struttura, accompagnato durante la visita da Diego, che ha illustrato la storia del museo e il patrimonio custodito.

La tappa è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle cooperative Il Gesto e Ali di Farfalle, che hanno seguito l'organizzazione e il coordinamento della visita. Per i veterani, un'occasione per approfondire la storia della Romagna e, ancora una volta, condividere un'esperienza fuori dalle caserme e dai luoghi istituzionali che hanno segnato gli anni della loro Compagnia.