“Ibrida – Culture in miscela”, a Bellaria una rassegna con cinema, musica e letteratura

Dal 23 agosto all’8 ottobre il Cinema Apollo ospita incontri, libri, concerti e proiezioni

Dal 23 agosto all'8 ottobre il Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina ospiterà IBRIDA – Culture in miscela, una nuova rassegna che intreccia cinema, musica e letteratura in un unico percorso culturale, trasformando ogni appuntamento in sperimentazione tra linguaggi artistici differenti. Un progetto promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina, realizzato in collaborazione con Approdi Srl e Frangenti APS, vincitore del bando della Regione Emilia Romagna – L.R. 21 per la promozione culturale.

La rassegna nasce con un obiettivo preciso: valorizzare il dialogo tra le arti, promuovere l'editoria indipendente e la saggistica musicale, offrire spazio a giovani autori e studiosi, sostenere la diffusione della cultura cinematografica. Il tutto nella cornice del Cinema Apollo, tornato a essere uno spazio permanente dedicato al cinema (grazie al Bellaria Film Festival e alla rassegna estiva BFF Open Air, curata da Approdi) e destinato a diventare vero e proprio presidio culturale della città: una centralità sancita anche attraverso il recente passaggio in Consiglio Comunale, che ne ha riconosciuto l’interesse pubblico, approvando apposito schema di convenzione ai sensi della Legge Regionale 24 del 2017.

Ogni serata sarà costruita come un'esperienza completa: la presentazione di un libro, il dialogo con autori, giornalisti e studiosi, e una proiezione cinematografica che approfondisce i temi affrontati durante l'incontro. Ad aprire la rassegna, domenica 23 agosto, sarà Massimo Palma con ‘Desiderare Bowie’, accompagnato da Luigi Bertaccini, resident dj di locali come Vidia club, Slego, Rolling Stone, direttore della storica radio libera cesenate Radio Melody e curatore di nove rassegne di Across the Movies. Seguirà la proiezione di ‘Bowie – The Final Act’, ultimo documentario sull’artista uscito per Madison Picture a fine stagione.

Il 27 agosto per Bertaccini sarà la volta di dialogare con Enrico Lazzari, dj della scena milanese, con la sua prima opera ‘Ballare nella catastrofe’, dedicata alla cultura del clubbing, seguito dal documentario ‘Riviera Clubbing’, alla presenza del regista, Luca Santarelli.

Il 29 agosto il palco dell'Apollo ospiterà l'unico appuntamento interamente musicale della rassegna: ‘Scirocco. Ultima festa d'estate’, con i concerti di Dome La Muerte E.X.P., figura storica del rock indipendente italiano, e dei Tangerine Stoned, tra le realtà più interessanti della nuova scena psych-rock nazionale e recentemente entrati nel roster dell’etichetta nostrana Go Down Records.

Il 6 settembre protagonista sarà Rino Gaetano. Sotto la conduzione della giornalista, scrittrice e critica musicale Giulia Cavaliere, sarà presentato il film ‘Rino Gaetano – Sempre più blu’, di Giorgio Verdelli, alla presenta del regista. Verdelli, tra i più importanti registi italiani di documentari musicali, autore di lavori dedicati a Paolo Conte, Enzo Jannacci, Pino Daniele e Vasco Rossi, sarà accompagnato da Alessandro Gaetano (Rino Gaetano Band) e il cantautore Danielle.

Il 9 settembre spazio alla memoria e alla musica, con la presentazione del catalogo di uno dei locali più importanti d’Italia per la scena rock alternative: il Velvet Rock Club, di Rimini. Saranno presenti gli autori Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò, insieme all'editore Amedeo Bartolini (NFC edizioni), in dialogo con Pierfrancesco Pacoda, una delle voci più autorevoli del giornalismo culturale italiano.

Da metà settembre prenderà poi il via la rassegna Back to the Roots, ciclo di tre appuntamenti dedicato alla cultura afroamericana attraverso musica, cinema e letteratura. Si parte con un omaggio alle donne del blues, il 10 settembre Elli de Mon presenterà il suo primo libro, ‘Wild Women Don't Have the Blues’, seguito dalla proiezione de ‘Gli Stati Uniti contro Billie Holiday’. Le donne ancora protagoniste il 17 settembre, quando Emiliano Visconti guiderà un viaggio tra jazz e decolonizzazione introducendo pluripremiato documentario ‘Soundtrack to a Coup d'Etat’, con un monologo dedicato a Nina Simone. Il ciclo proseguirà il 24 settembre con Harlem Nights, una carrellata di video e immagini commentate da Luigi Bertaccini e Claudio Cavallaro, ideatore del progetto Soul Fingers, prima della proiezione del film Oscar ‘Summer of Soul’. Gran finale l'8 ottobre con un evento speciale dedicato ad Allen Ginsberg, nel centenario della nascita e a settant'anni dalla pubblicazione di ‘Howl’. 100×70 proporrà un reading con Dany Greggio, Alessandro Agnoletti, Jessica Andreucci e altri ospiti. A seguire un omaggio cinematografico alla Beat Generation e alle sue influenze sul cinema e sulla cultura contemporanea.

Così il Sindaco Filippo Giorgetti: “Con IBRIDA, Bellaria Igea Marina conferma la propria vocazione a città del cinema e della cultura, costruendo una programmazione che mette in relazione editoria, musica, arti visive e audiovisivo, e favorendo il confronto tra generazioni e linguaggi. Una rassegna che rafforza il Cinema Apollo come nuovo presidio d’arte e creatività aperto alla cittadinanza, consolidando il ruolo che il mondo culturale di Bellaria Igea Marina ha saputo costruirsi in questi anni: sempre più autorevole, catalizzatore di talenti e realtà prestigiose fondamentali nell’innalzamento della qualità e dell’appeal della nostra proposta culturale.”

Tutti gli appuntamenti di IBRIDA si svolgeranno presso il Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina, con inizio alle 20.30; ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.