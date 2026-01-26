Ice a Milano‑Cortina per la sicurezza di Vance e Rubio

Fontana conferma la presenza degli agenti federali. Tajani: "Dalle immagini emergono abusi"

La presenza di agenti dell’ICE statunitense alle Olimpiadi di Milano‑Cortina è ufficiale. A confermarlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che chiarisce il perimetro dell’intervento: «L’Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva. Sono convinto che non succederà niente», afferma, ridimensionando le preoccupazioni emerse nelle ultime ore.

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene invece sulle tensioni negli Stati Uniti dopo l’uccisione di Pretti, episodio che ha scatenato proteste e polemiche. «Le immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c’è una bella differenza», osserva il titolare della Farnesina, sottolineando la gravità del caso.

Tajani aggiunge che «penso ci sia consapevolezza anche alla Casa Bianca», lasciando intendere che il tema sia oggetto di riflessione ai massimi livelli dell’amministrazione statunitense.

