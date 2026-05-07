Identiche: il romanzo di Ilva Sartini presentato a Miratoio, luogo in cui è ambientato

Appuntamento con l'autrice sabato 9 maggio

È in libreria Identiche, il nuovo romanzo di Ilva Sartini, scrittrice pesarese ma nata a Pennabilli, già nota per il romanzo Al posto del dolore (Affinità Elettive, 2016) e la raccolta poetica Pensieri Partecipi (Bertoni Editore, 2021).

Il romanzo

Il primo febbraio 2012, sotto una forte nevicata, tre donne tornano a Piedisasso, nell'Appennino centrale: le gemelle Anna e Maria e Giulia, figlia di Maria e nipote adorata di Anna. Devono sgombrare e vendere la casa di Terzina — madre di Anna e Maria — per permettere a Giulia di realizzare il suo sogno di una carriera artistica a Berlino. Le tre non si vedono da più di tre anni e devono affrontare i rancori di una vita. La neve, che cresce fino a raggiungere i 3 metri, isola il paese, costringe le tre a convivere, litigare, ricordare. Aleggia però anche la presenza dello spirito di Terzina, che si manifesta a Giulia guidandola alla scoperta dei segreti di famiglia, a partire da quello che riguarda la stessa Terzina giovane, a metà degli anni Cinquanta del Novecento.

Identiche è la storia di quattro donne nell'arco di tre generazioni: la lotta per l'amore, l'incapacità di parlarsi finché non vi sono costrette, la fatica e la forza dello stare in relazione. Un romanzo che racconta la resistenza femminile in un mondo segnato dal patriarcato e permeato da tradizioni e credenze magiche. Tra le suggestioni letterarie che lo ispirano: Grazia Deledda, Isabel Allende, Magda Szabó, Jón Kalman Stefánsson, Flannery O'Connor, Dino Buzzati, Elizabeth Strout.

Sabato 9 maggio alle ore 17,30 Identiche viene presentato proprio dov’è ambientato, a Miratoio (nel romanzo Piedisasso), la piccola frazione di Pennabilli che è anche porta del parco interregionale Simone e Simoncello. La location scelta è la Terrazza Bicchierini. L’autrice sarà presentata da una poesia del dott. Luigi Cappella e dialogherà con la professoressa Anna Bertuccioli.