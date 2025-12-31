Identificata la giovane trovata morta a Milano: aveva 19 anni

Si era allontanata da casa in provincia di Latina lo scorso novembre

È stata identificata la giovane trovata senza vita nel cortile di un condominio nella zona nord-ovest di Milano. Si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina.

L’identificazione è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse nei giorni scorsi, che hanno consentito agli investigatori di risalire alla sua identità. La ragazza si era allontanata da casa il 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che da allora non aveva più avuto sue notizie.

Le autorità stanno ora proseguendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte e ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane. Sul caso proseguono le indagini della polizia.