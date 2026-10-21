IEG unica italiana tra i 20 maggiori gruppi fieristici mondiali

Italian Exhibition Group entra nella classifica di Grant Thornton Stax basata sui ricavi delle manifestazioni organizzate direttamente

Italian Exhibition Group (IEG) è l’unica società italiana nella classifica Grant Thornton Stax che individua e analizza i 20 top player mondiali del settore fieristico. Questa nota e ambitissima classifica è basata sul fatturato esclusivamente prodotto dalle manifestazioni organizzate direttamente dai player.

Grant Thornton Stax, ha sede a Boston ed è una prestigiosa realtà di consulenza strategica globale specializzata in società di private equity, società sostenute da PE, hedge fund e banche di investimento.

Corrado Peraboni , AD di Italian Exhibition Group: “Un risultato che conferma la costante crescita del gruppo ed il suo radicamento internazionale. Non è un caso che il nostro è il gruppo italiano con la maggiore quota di fatturato estero consolidato e l’elemento che considero più importante è la costanza. Essendo da diversi anni in questo ranking, il significato è la costante presenza di IEG ai vertici internazionali.” Giova sottolineare che la crescita non sta mortificando la redditività: il focus non è solo sulla crescita ma guarda alla creazione di valore per i territori, gli azionisti e le aziende che serviamo con le nostre fiere.”

Tra gli altri top player della classifica appaiono anche partner industriali o commerciali di IEG.

A partire da Informa Markets, leader globale del settore, che si piazza al primo posto ed è partner di IEG con JGT Dubai per la filiera dell’oro e del gioiello che in Italia e in Europa ha la sua massima espressione in Vicenzaoro. Inoltre, Informa Markets organizzerà nel quartiere fieristico di Rimini, in contemporanea a Macfrut, Growtech Europe 2027 sulle tecnologie pre-raccolta in agricoltura.

Nella classifica di Grant Thornton Stax anche Nürnberg Messe, ospite nel quartiere fieristico di Vicenza di IEG per Focus on PCB. E ancora, Deutsche Messe, partner di IEG per Ecomondo Mexico e la collaborazione per Electricity Transformation Canada.