Igea Fest, la Protezione Civile presenta le nuove attrezzature per le emergenze idrauliche

Sabato 9 maggio al Parco del Gelso il Nucleo Sommozzatori “Gigi Tagliani” svelerà motopompe e carrello acquistati grazie alla collaborazione tra Comune, imprese e volontariato

E’ la manifestazione Igea Fest, la vetrina scelta dal Nucleo di Protezione Civile – Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” ODV di Bellaria Igea Marina, per presentare ufficialmente le nuove, preziose attrezzature operative destinate alla gestione delle emergenze idrauliche: fondamentali per garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di allagamenti e criticità sul territorio, saranno svelate alla comunità sabato 9 maggio 2026, alle ore 17.30 presso il parco del Gelso.

La presentazione, in particolare, si svolgerà presso lo stand che il prossimo fine settimana l’associazione allestirà nell’ambito del progetto ‘Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio’, iniziativa volta a rafforzare la capacità di risposta della Protezione Civile di fronte a eventi meteorologici estremi e situazioni di emergenza.

Le attrezzature – motopompe e carrello appositamente allestiti appunto per le emergenze idrauliche – sono state acquisite grazie alla partecipazione del Comune di Bellaria Igea Marina, di RomagnaBanca Credito Cooperativo e di BIM Imprese – Confcommercio Bellaria Igea Marina: un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, mondo economico e volontariato.

Alla presentazione prenderanno parte i rappresentanti degli enti e delle associazioni sostenitrici, insieme al Direttivo del Nucleo di Protezione Civile – Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” ODV, per quello che intende essere un momento pubblico di ringraziamento e condivisione aperto alla cittadinanza. L’evento rappresenterà, inoltre, una nuova occasione per far conoscere da vicino il lavoro dei volontari e l’importanza di dotazioni adeguate per affrontare con prontezza le emergenze e tutelare la sicurezza della comunità.