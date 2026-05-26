Igor Protti accompagna la figlia all’altare: “Sei un grandissimo babbo”

La forza di un leone: l’ex bomber riminese non manca al matrimonio della figlia nonostante la malattia

Nonostante la malattia contro cui combatte da oltre un anno, Igor Protti non ha voluto mancare al matrimonio della figlia Noemi. L’ex bomber riminese, 59 anni, ha accompagnato la secondogenita all’altare durante la cerimonia al Castello di San Ruffino, in provincia di Pisa, sostenuto dall’affetto della famiglia e dagli applausi dei presenti.

Le immagini condivise sui social hanno commosso tifosi e amici. “Che il mondo vi regali serenità. Coltivate ogni giorno il vostro amore”, ha scritto Protti dedicando un pensiero agli sposi. Tantissimi i messaggi ricevuti online: “Con la forza di un leone, sei un esempio per tutti”.

Anche l’ex moglie ha voluto ringraziarlo pubblicamente: “Hai portato nostra figlia all’altare con il cuore pieno di gioia. Sei stato ancora una volta un grandissimo babbo”.

Lo scorso anno Protti aveva raccontato sui social la sua battaglia contro un tumore, iniziata dopo un intervento chirurgico e un lungo percorso di cure. Nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Bari, Lazio, Napoli e Livorno, diventando uno degli attaccanti più amati dai tifosi.