Igor Protti, unanime cordoglio: “Atleta e uomo capace di lasciare un segno profondo”

Dalla Regione Emilia-Romagna ai rappresentanti locali, messaggi di vicinanza e ricordo per la scomparsa dell’ex calciatore riminese

Unanime il cordoglio per la scomparsa di Igor Protti. Non solo tanti tifosi, appassionati ed amici ma anche le istituzioni ricordano il campione scomparso a 58 anni.

Rispettando le volontà di Igor Protti, e in accordo con i suoi famigliari, nella giornata di domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle ore 18, il Comune di Rimini aprirà le porte dello stadio ‘Romeo Neri’ per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione. La cerimonia, che vedrà la partecipazione della famiglia Protti, è aperta a tutta la cittadinanza.

Il cordoglio della Regione Emilia Romagna

“La scomparsa di Igor Protti ci addolora profondamente. L’Emilia-Romagna saluta un grande protagonista del calcio italiano, atleta generoso e uomo capace di lasciare un segno profondo dentro e fuori dal campo”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni, sulla scomparsa dello ‘Zar’ Igor Protti, tra i più amati protagonisti del calcio italiano e tra i pochissimi calciatori a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C. Cresciuto nelle giovanili del Rimini, Protti è stato protagonista di una lunga carriera che lo ha visto vestire le maglie di Rimini, Virescit Bergamo, Messina, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana, prima di diventare una delle bandiere più amate della storia del Livorno. Nel 2003 ha ricevuto il Sigismondo d'Oro, la massima onorificenza civica attribuita dal Comune di Rimini per avere contribuito a dare prestigio alla città attraverso la sua straordinaria carriera sportiva.

“Nella sua lunga carriera sportiva- proseguono de Pascale e Frisoni- Protti ha saputo conquistare il rispetto e l’affetto di tifosi, compagni di squadra e avversari grazie alle sue qualità tecniche, alla passione con cui ha vissuto il calcio e ai valori che ha sempre incarnato. Cresciuto calcisticamente a Rimini e protagonista anche con la maglia della Ac Reggiana 1919, ha mantenuto nel tempo un legame speciale con la sua Emilia-Romagna, che oggi lo ricorda con gratitudine e affetto”.

“In questi mesi- concludono il presidente e l’assessora- ha affrontato la malattia con straordinaria dignità e coraggio, offrendo a tutti una testimonianza di forza e umanità che resterà impressa nella memoria di tante persone. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene rivolgiamo le più sentite condoglianze a nome dell’intera comunità regionale”.

La consigliera regionale Alice Parma

"Sempre presente. Al torneo in ricordo di suo padre Flavio, alle cene, alle serate e alle esperienze che accompagnavano il Memorial Protti. È un ricordo bello, vivo, che porto con me. Igor Protti è stato un campione e un uomo di calcio, ma anche un uomo di comunità, capace di dare valore alle relazioni e di tenere vivo, con passione e generosità, il rapporto con la nostra, la sua terra. Chi è di qui lo sa: questo legame e l'eredità sportiva e umana che ci lascia resteranno con noi per sempre, attraverso le generazioni che verranno. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli vogliono bene il mio cordoglio e il mio abbraccio più sincero."