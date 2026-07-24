Il 20 agosto torna il Palio de lo Daino: Mondaino già al lavoro con circa 400 volontari

C'è chi realizza scenografie e allestimenti, chi restaura e prepara i costumi storici, chi organizza gli spettacoli

Mancano poche settimane al ritorno del Palio de lo Daino, in programma dal 20 al 23 agosto a Mondaino, ma il lavoro è già iniziato da tempo. Se il pubblico vedrà un borgo perfettamente trasformato in una città del Quattrocento, con spettacoli, cortei storici, taverne, musici, dame, cavalieri e artisti di strada, dietro tutto questo ci sarà ancora una volta il lavoro silenzioso di circa 400 volontari, autentico motore della manifestazione. È grazie al loro impegno che il Palio raggiunge quest'anno la 37ª edizione, confermandosi tra le rievocazioni storiche più importanti della Romagna e uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Non è soltanto un evento, ma il risultato di un grande lavoro collettivo che coinvolge l'intera comunità di Mondaino.

Per mesi il borgo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. C'è chi realizza scenografie e allestimenti, chi restaura e prepara i costumi storici, chi organizza gli spettacoli, chi cura la logistica, chi allestisce le taverne, chi segue la comunicazione, chi prova cortei e rappresentazioni, chi coordina i figuranti e chi accoglierà i visitatori durante i quattro giorni della manifestazione. Ogni volontario mette a disposizione tempo, competenze e passione, contribuendo a costruire un evento che negli anni è diventato un simbolo dell'identità di Mondaino e un importante strumento di promozione del territorio.

Dal 20 al 23 agosto il borgo tornerà così a popolarsi di dame, cavalieri, armigeri, falconieri, mercanti, artigiani, giullari e musici, mentre le quattro Contrade si contenderanno l'ambito Palio. Il claim scelto per l'edizione 2026, "Un risveglio lungo secoli… Una festa che non finisce mai!", racconta perfettamente lo spirito della manifestazione: una tradizione che ogni estate torna a vivere grazie all'impegno di un intero paese, capace di trasformare la propria storia in uno spettacolo condiviso e di accogliere migliaia di visitatori provenienti dalla Riviera, da tutta Italia e dall'estero. Anche quest'anno saranno numerose le novità artistiche, tra cui il debutto dei Kataklò Athletic Dance Theatre, gli spettacoli della Compagnia De Alchimia e il rinnovato repertorio dei Musici della Compagnia di San Michele Arcangelo.