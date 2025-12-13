Il 21 dicembre il Playhall di Riccione sarà intitolato a Massimo Pironi

Prima lo show del Pattinaggio Riccione, poi l'emozionante cerimonia in ricordo dell'ex sindaco

Domenica 21 dicembre il Playhall di viale Carpi sarà teatro di un doppio evento: il grande show natalizio del Pattinaggio Riccione e la solenne cerimonia di intitolazione del palazzetto all’ex sindaco Massimo Pironi. Si partirà alle 15.30 con l'esibizione dei 300 atleti della storica società riccionese in uno spettacolo dedicato ai grandi musical e artisti della scena musicale internazionale. Quest’anno, lo show sarà un tributo con momenti dedicati a leggende come Michael Jackson, al celebre musical "Notre Dame de Paris" e al personaggio di Peter Pan. I pattinatori saranno accompagnati dai cantanti Andrea Rossi e Giada D'Auria. Al termine dello show di Natale, alle 17:30, il palazzetto dello sport di viale Carpi assumerà poi ufficialmente la denominazione di “Playhall Massimo Pironi”. Un legame particolare unisce l’evento alla figura dell'ex sindaco riccionese: l’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e l’incasso sarà interamente devoluto alle attività della Onlus Cuore 21, l’associazione a favore delle persone con disabilità di cui l'ex sindaco era componente e volontario negli ultimi anni di vita.

"L’intitolazione - spiega l'amministrazione comunale - risponde alla volontà della comunità di ricordare l’alto impegno civico e il legame indissolubile di Pironi con i valori dello sport e dell'inclusione". L'atto è il culmine di un percorso di gratitudine nato dalla comunità e sostenuto da una raccolta firme che ha visto l’adesione di oltre cinquecento sottoscrittori. La richiesta era stata promossa da società sportive come Riccione Podismo, Pattinaggio Riccione, Volley Riccione, Riccione 1926, Centro Kiai e Polisportiva Riccione. L'intitolazione è stata autorizzata con decreto della Prefettura di Rimini.