Il 26% dei romagnoli fuma: un mese di iniziative per invertire la rotta

A Rimini e in Valmarecchia eventi e test gratuiti per la Giornata mondiale senza tabacco

Il 31 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale senza tabacco. Per tutto il mese l’Azienda USL della Romagna promuove una serie di iniziative su tutto il territorio, rivolte alla cittadinanza e agli ex fumatori, con l’obiettivo di sostenere il cambiamento e consolidare uno stile di vita libero dal fumo. Nonostante sia tra le principali cause di numerose patologie cronico-degenerative a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare e il maggior fattore di rischio evitabile di morte precoce, la sigaretta continua infatti a essere una cattiva abitudine per il 26% dei romagnoli. Le attività prevedono nei diversi ambiti territoriali punti informativi, momenti di sensibilizzazione e occasioni di promozione della salute accessibili a tutta la popolazione.

Anche nel territorio della provincia di Rimini sono previste iniziative dedicate alla prevenzione, alla promozione della salute e al mantenimento dell’astinenza dal fumo.

In particolare sono in programma due camminate aperte ai partecipanti dei corsi per smettere di fumare e a tutta la cittadinanza, pensate come momenti di socialità, movimento e sostegno reciproco per promuovere stili di vita sani.

La prima si svolgerà a Santarcangelo di Romagna giovedì 21 maggio, dalle ore 18 alle 20, con ritrovo alle ore 17.50 nel parcheggio di Piazza Suor Angela Molari.

La seconda camminata si terrà a Morciano di Romagna lunedì 25 maggio, dalle ore 20.30 alle 22, con ritrovo alle ore 20.20 nel parcheggio della Casa di Comunità (via Conca 138).

Per conoscere le ulteriori opportunità di cammino attive sul territorio è possibile consultare il sito mappadellasalute.it

Nella giornata di martedì 26 maggio sarà organizzato a Riccione, nella piazzetta antistante il Palazzo del Turismo, un banchetto informativo con la partecipazione degli operatori dell’Igiene e Sanità Pubblica, del SerD e degli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’Ausl Romagna. Sarà possibile ricevere materiale informativo dedicato ai sani stili di vita, con particolare attenzione alla prevenzione del tabagismo. I cittadini potranno inoltre effettuare gratuitamente il test del carbossimetro, utile per rilevare la presenza di monossido di carbonio nell’organismo e aumentare la consapevolezza sui benefici correlati all'astinenza dal fumo.

Inoltre, Ausl Romagna sarà presente con uno stand informativo domenica 31 maggio all’interno di Rimini Wellness, con materiale dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione del fumo.