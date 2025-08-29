Il 29 e 30 agosto Santarcangelo di Romagna diventa la capitale del gelato

Dai classici intramontabili alle creazioni gourmet più audaci – olive ascolane in versione gelato, granite alcoliche e ricette firmate dai maestri gelatieri

Santarcangelo di Romagna torna a celebrare la sua tradizione più dolce con Santarcangelato 2025, la manifestazione dedicata al gelato artigianale e alle sue infinite declinazioni che si terrà in piazza e nelle vie del centro venerdì 29 e sabato 30 agosto. Anche quest’anno i maestri gelatieri hanno preparato creazioni uniche e sorprendenti, pronte a conquistare appassionati e curiosi.

Ecco in anteprima i gusti speciali dell’edizione 2025:



Dal Pastry Chef Luca Montersino torna lo Stecco SliceRoll glassato e, novità di quest'anno, il Biscottone Cookie SliceRoll nei seguenti gusti: Mango & Passion Fruit; Pistacchio di Sicilia; Fior di Panna; Cocco; Nocciola trilobata delle Langhe; Cioccolato Fondente Ecuador; Fragola Mara de Bois; Limone (da glassare con i gusti: nocciola delle Langhe, cioccolato fondente, cioccolato al latte, pistacchio di Sicilia). Come novità sarà presente la versione, in gelato, delle classiche olive ascolane: il sorprendente prodotto Livetta realizzato da Andrè, mastro pasticciere appunto di Ascoli Piceno; una novità assoluta per il panorama romagnolo e dal gusto incredibile.

Queste invece le proposte delle Gelaterie di Santarcangelo:



Gelateria Dolcemente: Gelato "Ohana" [vegan e senza glutine] - cremoso con purea di ananas, scaglie di cocco e fondente fuso. Gelato "Santa Ricotta" [senza glutine] - Gelato alla ricotta con spinaci, pinoli e gocce di aceto balsamico. Granita alcolica "Morfeo" [vegan e senza glutine] - maracuja e pepe bianco con Rum. Granita alcolica "Calliope" [vegan e senza glutine] - al pompelmo rosa e basilico con Gin.



Gelateria Fresh MaVi: Gelato "La Carbonara del Marchese" - uovo(crema) con pecorino, pepe e granella di guanciale. Gelato "Amarcord" - formaggio di fossa con cipolla dell'acqua di santarcangelo Gelato "Sicilia Bedda" - Mandorla bianca con limone e cannella. Il "Cono Cannolo".



Gelateria Puro & Bio: "Yogurt Skyr" (d'Islanda)[senza glutine] salsa di pere e noci, oppure, con gianduia e crumble ai frutti rossi. Gelato "Rosè" [senza glutine] - crema al limone con Cioccolato bianco aromatizzato alla rosa e crumble ai frutti rossi. Gelato "Greta Crok" - gianduiotto con Caramello mou con arachidi salate.

Gelateria Latte Più: Gelato "Sapore di mare" [senza glutine] - fiordiBufala con caramello e fiocchi di sale dolce di Gelato "Crema Regina" - crema aromatizata al Rum e scorza di arancia, con visciole e croccante di mandorle.



Gelateria Le Delizie: Gelato "Che Cotta" - panna cotta, maracuja, caramello croccante. Gelato "Stephanie" [vegano] - Arachide con fragola e stracciatella. Bigne con crema e cioccolato fondente.

Santarcangelato 2025 si conferma così un viaggio tra tradizione e innovazione, capace di stupire con combinazioni insolite, proposte gourmet e grande attenzione alle esigenze alimentari di tutti. L’appuntamento è a Santarcangelo di Romagna, venerdì 29 e sabato 30 agosto, per scoprire, assaggiare e lasciarsi sorprendere dai gusti più creativi dell’estate.







