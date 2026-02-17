Il bar diventa laboratorio di esperienze: corsi Cescot per professionisti del beverage

Dai cocktail alla latte art, quattro percorsi formativi per aggiornare competenze e creatività nel mondo del food & beverage

Non è più solo un luogo di consumo, ma uno spazio di esperienza, relazione e identità. Il bar contemporaneo si sta trasformando in un laboratorio di idee dove gusto, estetica e sostenibilità si incontrano per rispondere alle aspettative di una clientela sempre più informata e internazionale. Cambiano le abitudini e i linguaggi e cambiano soprattutto le competenze richieste a chi lavora dietro il banco: oggi barman e baristi sono chiamati a essere professionisti completi, capaci di interpretare i trend, raccontare i prodotti e costruire esperienze autentiche.

L’attenzione al benessere ha spinto la diffusione di cocktail analcolici e low alcol, mentre cresce la richiesta di ingredienti naturali, artigianali e tracciabili. La caffetteria di specialità e la latte art si affermano come elementi distintivi dell’offerta, così come colazioni e brunch di qualità diventano momenti strategici per differenziarsi e fidelizzare.

Per rispondere a queste nuove esigenze, Cescot, in collaborazione con Confesercenti e Zeinta di Borg, propone quattro corsi pensati per accompagnare chi opera, o desidera operare, nel mondo del food & beverage verso competenze aggiornate e immediatamente spendibili. Un’offerta formativa articolata che unisce tecnica, creatività e visione, includendo anche il nuovo corso dedicato all’arte della colazione e del brunch.

Il corso Barman, in partenza a febbraio 2026, offre una preparazione completa per entrare nel mondo dei pubblici esercizi o rafforzare il proprio profilo professionale. Il percorso affronta la preparazione delle principali bevande a base di caffè, dei cocktail pestati, soft drink, long drink e sparkling, con un focus su tecniche di decorazione e qualità del servizio. Ampio spazio è dedicato all’utilizzo dell’attrezzatura professionale, all’organizzazione delle postazioni di lavoro, alla merceologia di vini, spumanti e liquori, fino alle tecniche di mixology e all’analisi delle tendenze internazionali che stanno ridisegnando il settore.

A febbraio 2026 prende avvio anche il corso L’Arte della colazione e del brunch, un percorso pensato per trasformare colazioni e brunch in vere esperienze gastronomiche. Il corso guida i partecipanti nella realizzazione di proposte dolci e salate per colazioni continentali, americane e salutistiche, nella preparazione di lievitati, uova, pancake, waffle, toast creativi e piatti brunch completi. L’attenzione si concentra sull’organizzazione del servizio, sulla scelta degli ingredienti, sulla sostenibilità e sulla riduzione degli sprechi, fino alle tecniche di presentazione capaci di creare un forte impatto visivo e valorizzare l’offerta del locale.

Il corso Caffetteria e basi di latte art, in programma a marzo 2026, è dedicato a chi desidera specializzarsi nel mondo della caffetteria di qualità. Il percorso affronta le tecniche di estrazione, la montatura del latte anche vegetale, la realizzazione di decorazioni artistiche e la creazione di bevande equilibrate e creative. Completano la formazione i temi legati alla gestione dei costi, allo sviluppo di nuove ricette e all’aggiornamento sulle tendenze emergenti, sempre più centrali per rispondere alle aspettative di una clientela attenta e consapevole.

Chiude l’offerta il corso Mixology: il bere di tendenza, in partenza a marzo 2026, pensato per approfondire l’arte della miscelazione in chiave contemporanea. Dall’organizzazione della workstation alle tecniche di miscelazione, dalla conoscenza degli ingredienti alcolici e analcolici alla realizzazione di cocktail classici e rivisitazioni creative, il corso esplora le principali categorie del bere miscelato, includendo drink sparkling, sour, caraibici, analcolici e proposte wellness, con uno sguardo costante alle evoluzioni del gusto e del mercato.

Al termine dei corsi, le persone disoccupate possono inoltre accedere ai servizi di Cescot Lavoro, che supportano la ricerca di opportunità professionali attraverso l’elaborazione del curriculum vitae, la segnalazione alle aziende e l’attivazione di tirocini, favorendo un ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

Per informazioni e iscrizioni: Cristina Buldrini telefono 0541 441919 WhatsApp 366 [email protected]



