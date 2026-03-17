Il Byblos punta su Vanitosa al sabato sera: "Una notte tra leggerezza e bellezza"

"Sarà un dinner show dinamico, dove il canto e il ballo si fondono in una partecipazione collettiva", sottolineano gli organizzatori

Il Byblos Club di Misano Monte ripropone, da sabato 28 marzo, il format "Vanitosa", con l'obiettivo di trasformare il sabato sera "in un appuntamento esperienziale capace di unire ristorazione e intrattenimento in un’unica proposta".

Il progetto sarà proposto ogni 15 giorni e, spiegano gli organizzatori, "nasce dall’idea di offrire al pubblico, in particolare femminile, nella fascia d’età tra i 30 e i 55 anni, una serata che valorizzi il piacere del ritrovarsi, la cura nell’immagine e la qualità dell’ambiente. Il nome Vanitosa richiama proprio questo spirito: la voglia di concedersi una notte di leggerezza e bellezza, senza rinunciare alla raffinatezza".

La formula si sviluppa in più momenti. Si parte con la cena servita ai tavoli, con un menù che spazia tra carne e pesce e accompagnamento musicale. "Con il passare delle ore, il tono della serata cambia: la cena spettacolo lascia spazio all’energia della notte. L’atmosfera si trasforma in un dinner show dinamico, dove il canto e il ballo si fondono in una partecipazione collettiva che anticipa la parte più festosa della notte, accompagnata dai dj set fino a tarda ora", evidenziano.

“‘Vanitosa rappresenta l’essenza del Byblos: stile, socialità e divertimento di qualità”, affermano gli organizzatori. “È una serata in cui ogni dettaglio, dalla mise en place alla musica, è pensato per creare una connessione autentica con il nostro pubblico".