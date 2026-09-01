Il caldo estremo soffoca il mare: moria di cozze negli allevamenti

Le associazioni di categoria segnalano perdite ingenti. La Regione avvia la ricognizione dei danni e coinvolge le Ausl per accertare le cause

Le temperature eccezionalmente elevate stanno provocando una diffusa moria di cozze negli allevamenti al largo della costa dell’Emilia-Romagna. L’allarme è stato lanciato dalle principali associazioni del settore, che segnalano pesanti ripercussioni sulla produzione.

La Regione ha attivato i servizi territoriali e le Ausl per verificare le cause del fenomeno e quantificare i danni subiti dalle imprese, in vista di eventuali misure straordinarie di sostegno.

La nuova emergenza si aggiunge alle difficoltà degli ultimi anni, segnati dalla proliferazione del granchio blu, dalla mucillagine e dai fenomeni di anossia. «Le temperature eccezionalmente elevate stanno mettendo nuovamente a rischio produzione e redditività delle imprese», sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca Alessio Mammi.