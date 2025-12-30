Il calore del grande braciere e il bacio della Buona Sorte: il magico Capodanno di Pennabilli
Ecco l'appuntamento in piazza
Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: il Capodanno in Piazza a Pennabilli. Mercoledì 31 dicembre la cittadina si prepara ad accogliere centinaia di persone, tra residenti e visitatori provenienti da tutta Italia, per una notte di festa all’insegna della condivisione e del divertimento.
Il successo dell’evento sta nella sua formula semplice ma coinvolgente: musica all’aperto, balli, calore umano e l’atmosfera unica del centro storico illuminato. I festeggiamenti prenderanno il via alle 23.45 in Piazza Vittorio Emanuele II, dove si attenderà insieme l’arrivo del nuovo anno.
Allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale bacio sotto il pergolato della Buona Sorte, decorato con vischio e uva propiziatoria, darà il via ai brindisi. Seguirà l’accensione del grande braciere, simbolo del saluto all’anno che si chiude e dell’energia con cui accogliere quello nuovo. Immancabili i fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo sopra Pennabilli.
La festa proseguirà poi tra musica e danze, prima in piazza e poi al Grottino del Teatro Vittoria, per ballare fino alle prime luci del mattino. Un Capodanno all’insegna della convivialità, capace ogni anno di rinnovare la magia di Pennabilli.