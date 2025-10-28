Il calzino sopra il tetto nascondeva droga: bizzarro rinvenimento, un arresto

La Polizia di Rimini ha operato un arresto per spaccio, dopo un controllo di routine in una stanza di albergo a Bellariva

La Polizia di Rimini ha eseguito un arresto per spaccio nel pomeriggio di ieri (lunedì 27 ottobre), durante un controllo in un hotel di Bellariva. I fatti sono avvenuti intorno alle 16.40: gli agenti hanno bussato alla porta della stanza dell'arrestato, un uomo le cui generalità non sono state rese note, ma si sono insospettiti dopo aver udito dei rumori che lasciavano intendere un improvviso movimento all’interno della stanza. Una volta dentro, gli agenti hanno subito notato 3 grammi di marijuana sulla scrivania. Con un controllo più approfondito sono state scoperte 6 bustine con cocaina, banconote in contanti, bilancino e due smartphone, infine, sul tetto dell'edificio adiacente, gli agenti hanno notato un calzino che all'interno conteneva un altro bilancino, cinque involucri di plastica con cocaina per un peso di quasi 261 grammi e una bustina con metamfetamina per quasi 9 grammi. Tutta la droga è stata sequestrata.