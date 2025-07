Il campione mondiale Under 21 di Mma vive e si allena a Santarcangelo

Il sindaco Sacchetti accoglie in municipio l'atleta ucraino Roman Bondariuk

Il campione mondiale under 21 di Mma, Roman Bondariuk, vive e si allena a Santarcangelo: questa mattina (sabato 5 luglio) il sindaco Filippo Sacchetti lo ha accolto in Municipio, dove il giovane atleta ucraino è arrivato insieme al suo allenatore, il santarcangiolese Gianluca “Django” Rocca.

Originari della regione a ovest del Paese, a pochi chilometri dal confine con la Romania, allo scoppio della guerra i Bondariuk hanno lasciato l’Ucraina, dove sono rimasti alcuni parenti. Dopo un periodo in Spagna, la famiglia è arrivata in Italia – già conosciuta negli anni precedenti in occasione delle vacanze – spostandosi in vari Comuni dell’Emilia-Romagna prima di arrivare a Santarcangelo circa due anni fa.

Avviato giovanissimo alle arti marziali, Roman ha preso contatti con la palestra Pride cominciando ad allenarsi con Gianluca Rocca: i risultati non hanno tardato ad arrivare, visto che Bondariuk è ancora imbattuto nei suoi incontri in Italia e lo scorso anno ha vinto il campionato mondiale under 18 organizzato dalla Federazione Gamma in Grecia.

Anche dopo il salto di categoria è arrivato un titolo altrettanto prestigioso: il mese scorso, infatti, Roman Bondariuk si è laureato nuovamente campione del mondo nella categoria under 21, vincendo il mondiale della Federazione Gamma in Brasile.

“Fin dall’inizio della guerra abbiamo testimoniato il nostro sostegno all’Ucraina, accogliendo a Santarcangelo i profughi del conflitto e testimoniando la vicinanza della nostra comunità” ha detto il sindaco Filippo Sacchetti nel corso dell’incontro con il giovane atleta. “Crediamo nel potere dello sport di superare certe barriere e siamo contenti che una famiglia arrivata da un altro Paese possa sentirsi a casa nella nostra città, piccola nelle dimensioni ma capace di grandi intuizioni che nel tempo hanno creato legami profondi con il resto del mondo”, ha concluso il sindaco.

Roman Bondariuk – che dopo l’under 21 dovrà valutare se passare all’attività professionistica – ha detto di aver trovato a Santarcangelo un riferimento fondamentale in Gianluca Rocca e nella palestra Pride, spiegando che è proprio la tecnica appresa nel corso degli allenamenti il fattore decisivo per conseguire risultati sportivi.