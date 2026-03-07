Il campo da calcio intitolato a Francesco Di Mario: Pennabilli ricorda il giovane atleta scomparso

Scomparso a soli 30 anni nel 2021

Francesco Di Mario era un centrocampista, fisico e di corsa, che aveva però anche buone doti tecniche. Aveva scelto di intraprendere gli studi all'università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, per questo aveva dovuto "sacrificare" l'attività da calciatore. Si era distinto nel settore giovanile della Junior Valmarecchia e poi in quello del Novafeltria, poi aveva giocato nelle categorie inferiori dilettantistiche a Pennabilli, Pietracuta e Atletico Marecchia. L'8 marzo 2021, a soli 30 anni, Francesco scomparve, un lutto prematuro che sottrasse all'affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici un ragazzo tranquillo, educato, infaticabile e generoso. A distanza di 5 anni, la comunità è pronto a celebrarlo. Domani (domenica 8 marzo), alle 10.30, sarà intitolato in sua memoria il campo sportivo di Ca' Taglione di Pennabilli, alla presenza del sindaco Mauro Giannini. L'appuntamento sarà preceduto dalla Messa di ricordo alle 8.30 presso il Monastero della Rupe.

L'idea di intitolare il campo da calcio a Francesco è nata ad amici e familiari ed è stata accolta dall'amministrazione comunale, che nei mesi scorsi ha dato il via libera con apposita delibera. L'iniziativa di domani è organizzata con la collaborazione dell'amministrazione comunale, dell'Atletico Marecchia e di Ultimo Punto. Commovente il titolo della giornata: "Per te, Francesco, un campo dove hai corso e continuerai a correre".