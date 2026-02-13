Il Carnevale torna a Cattolica tra clown, musica e coriandoli

Pomeriggio di festa in piazza Roosevelt domenica 15 febbraio con artisti, acrobati, clown e musica per tutta la famiglia

Clown, giocolieri, contorsionisti, mascotte tv e maghi tra bolle di sapone, balli, musica della marching band e una pioggia di coriandoli. Ma anche tanto zucchero filato e pop corn. Benvenuti al “Carnevale dei bambini” di Cattolica. Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 15, l’appuntamento per le piccole e grandi mascherine è in piazza Roosevelt.

Il Carnevale a Cattolica promette un pomeriggio di magia e divertimento, trasformando il centro città in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato a tutta la famiglia. In Piazza Roosevelt prenderà il via lo spettacolo affidato a Euro Errani della famosa famiglia Circense Errani, già Clown D'Oro. Contemporaneamente, la coinvolgente marching band “Ambassador Band”, direttamente da “Paperissima”, nota trasmissione televisiva, sfilerà tra le vie del centro, via Mancini, Via Bovio, Via Risorgimento, Via Matteotti e piazza Primo Maggio, portando allegria nelle vie dello shopping. Di fronte al Palazzo comunale, gli artisti, acrobati e mascotte dei cartoni animati animeranno la festa di Carnevale con esibizioni, dando il via anche a balli di gruppo e baby dance.

“Cattolica farà vivere a piccoli e grandi la gioia del Carnevale – commenta l’Assessore al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci – Assieme alla Sindaca Franca Foronchi, abbiamo voluto fortemente questo evento perché rappresenta un importante momento di aggregazione e di festa per le famiglie della città e dell’intero territorio. Come il Bosco di Luce di Natale, anche il nostro Carnevale vuole caratterizzare il cuore di Cattolica come una grande casa da vivere, da gustare, tutta la comunità insieme. Abbiamo pensato a uno spettacolo di qualità, con artisti professionali e coinvolgenti, e con la musica, un elemento immancabile, che sarà a cura del frizzante ensemble in marcia per le vie del centro”.

Per consentire allestimenti e svolgimento del “Carnevale dei bambini” sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2026 fino al termine della manifestazione, nel tratto di strada di Piazza Roosevelt da Via A. Costa a Via Don Minzoni.