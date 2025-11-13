Il Centro Commerciale I Malatesta celebra 20 anni di storia e divertimento

Dal 15 al 23 novembre una settimana di eventi per famiglie, bambini e amici a quattro zampe

Il Centro Commerciale I Malatesta festeggia i suoi vent’anni con un ricco calendario di eventi, in programma dal 15 al 23 novembre, pensato per tutta la famiglia – amici a quattro zampe compresi – e dedicato alle eccellenze del territorio.

Si parte sabato 15 novembre con i profumi e i colori della degustazione dei vini del territorio, a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Per i più piccoli l’animazione è firmata Happy Party, mentre gli amanti dell’arte potranno ammirare la mostra di quadri promossa dall’associazione ISAL, un omaggio ai pittori Maurizio Minarini e Giorgio Grossi, recentemente scomparsi.

I corridoi del centro si trasformeranno in uno spazio vivo e dinamico: la Pista MiniZeta animerà la galleria con i suoi modellini telecomandati, mentre la sfilata ecologica di solidarietà, ideata dall’artista creativa Liana Berti, porterà un tocco di originalità e impegno sociale. Un banchetto solidale permetterà ai visitatori di conoscere e sostenere i progetti di sviluppo in Bangladesh promossi dall’associazione Pang’ono. La giornata si chiuderà con un momento narrativo: la lettura per bambini “Ogni colore è speciale”, a cura di Coop Alleanza.

Dal 17 al 21 novembre, l’intrattenimento sarà all’insegna del movimento con laboratori sportivi dedicati a bambini e ragazzi, per promuovere gioco, inclusione e divertimento. Gli amici a quattro zampe saranno invece protagonisti di una sfilata speciale, in collaborazione con Arcaplanet.

Sabato 22 novembre, i volontari ISAL accoglieranno il pubblico al loro stand con le noci solidali, per sostenere la ricerca di nuove cure contro il Dolore Cronico. Ogni pomeriggio sarà una festa di musica, colori e fantasia per i più piccoli!

Il gran finale è previsto domenica 23 novembre, con una giornata dedicata a creatività, spettacolo e condivisione. Si parte con un laboratorio creativo dedicato al terrario, seguito dallo spettacolo di burattini offerto da ISAL, per un doppio appuntamento di divertimento per tutta la famiglia. Nel pomeriggio, l’atteso taglio della torta del 20° anniversario coronerà un momento di festa cittadina insieme a tutti i partner coinvolti.

“Con questa settimana di appuntamenti, la direzione e le realtà che vivono e lavorano all’interno del Centro Commerciale I Malatesta vogliono ringraziare tutte le persone che in questi vent’anni lo hanno scelto come luogo di incontro, di spese e di vita quotidiana – afferma Silvano Morini, Direttore del Centro – Ogni anniversario è un’occasione per valorizzare la propria storia e guardare al futuro con rinnovato impegno. Invitiamo clienti e non solo a farci visita per festeggiare insieme questo importante traguardo e condividere una serie di attività con il piacere di stare insieme.”