Il circuito di Misano si prepara all’Asi Festival, grande evento per appassionati di auto e moto d’epoca

Si celebra il 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano

Un appuntamento di prestigio è pronto ad aggiungersi al palinsesto del Misano World Circuit nel 2026. A fine settembre, infatti, il circuito “Marco Simoncelli” ospiterà l’ASI Festival, al culmine degli eventi celebrativi per il 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano.

La manifestazione, che radunerà tutte le tipologie di veicoli storici, è stata annunciata sabato a Bologna Fiere, dove nel weekend è andato in scena il 42° salone internazionale “Auto e Moto d’Epoca”, nella cornice dell’ASI Village.

“Siamo lieti di ospitare un grande evento di sistema come l’ASI Festival – le parole del managing director del Misano World Circuit Andrea Albani -, il quale si aggiunge ad un calendario sportivo che, negli ultimi anni, ci impegna per oltre 20 weekend nell’arco dell’anno. Il grande lavoro che è stato fatto per trasformare il circuito in un grande parco del motorsport e per implementare l’attrattività dei servizi ci ha consentito di aprirci ad eventi sempre nuovi ed in grado di esaltare la polifunzionalità della struttura”.