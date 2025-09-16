Il Comandante Generale Luongo in visita ai Carabinieri di Rimini e San Marino

Incontro con i militari e messaggio di fiducia: "Carabiniere tra i Carabinieri"

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto visita al Comando Provinciale di Rimini, incontrando militari in servizio e in congedo. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del contributo individuale, invitando i Carabinieri a servire la comunità con ascolto e spirito di miglioramento continuo.

Luongo ha espresso vicinanza al Luogotenente Luciano Masini, coinvolto nei drammatici fatti di Capodanno, ribadendo il valore della professionalità e della prontezza dei reparti. Rivolgendosi ai più giovani, ha richiamato il legame tra tradizione e innovazione, indicando anche le prospettive future dell’Arma, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale nelle indagini e nella sicurezza del territorio.

Il Comandante Generale ha poi ricordato lo spirito di sacrificio che caratterizza i Carabinieri, sia nella storia sia nelle emergenze recenti come le calamità naturali in Romagna.

La visita è proseguita nella Repubblica di San Marino, dove Luongo è stato accolto a Palazzo Begni dal Comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone e dai Segretari di Stato Luca Beccari e Andrea Belluzzi. L’incontro ha confermato la solida cooperazione tra Arma e Gendarmeria, rafforzata dall’intesa tecnica del 2020, che prevede formazione congiunta e scambio di buone pratiche.