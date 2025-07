Il Commissario Capo Stefano Silvagni nuovo Comandante della Polizia Locale dell’Unione della Valconca

Entrato in servizio nella Polizia Municipale del Comune di Riccione nel 1987, Silvagni ha affiancato alla propria attività istituzionale anche un’intensa attività formativa

A partire dal 16 luglio 2025, il Commissario Capo Stefano Silvagni assumerà ufficialmente l’incarico di Comandante della Polizia Locale dell’Unione della Valconca, in seguito all’autorizzazione alla mobilità con assegnazione temporanea concessa dal Comune di Riccione.

Figura di grande esperienza e profonda conoscenza del territorio, Silvagni ha maturato negli anni una solida carriera all’interno del Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, ricoprendo incarichi di primaria responsabilità. È stato infatti Responsabile dell'Unità Operativa Centrale "Servizi Mirati", Responsabile del Nucleo Esterno Territoriale, nonché Responsabile dell'Unità Operativa trasversale "Infortunistica Stradale.



Entrato in servizio nella Polizia Municipale del Comune di Riccione nel 1987, Silvagni ha affiancato alla propria attività istituzionale anche un’intensa attività formativa: docente presso ECIPAR srl soc. cons. di Rimini per i corsi destinati agli "addetti alla sicurezza nei locali da ballo" e formatore in materia di sicurezza stradale, foto-segnalamento, polizia scientifica e per il Nucleo Abusivismo Commerciale.

Nel dicembre 2016 ha anche comandato la missione del XXIV° contingente della Polizia Municipale dell’Emilia Romagna nell’ambito dell’emergenza sisma Umbria-Marche, operando a Caldarola (MC) dal 16 al 23 dicembre.

La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per la Polizia Locale dell’Unione della Valconca, che potrà contare su una guida competente, autorevole e già ben radicata nel contesto istituzionale locale. Il suo arrivo coincide con una fase di rinnovamento e potenziamento dell’azione del corpo, sempre più chiamato a rispondere alle esigenze di sicurezza e di presidio del territorio espresse dai cittadini dei Comuni dell’Unione.



Il presidente dell’Unione, Giorgio Ciotti, esprime a nome di tutti i sindaci e degli amministratori il proprio apprezzamento per la scelta compiuta: “Siamo certi che il nuovo comandante saprà guidare con competenza e spirito di servizio il corpo della Polizia Locale dell’Unione Valconca. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che saprà essere un punto di riferimento per il territorio e per tutta la nostra comunità.”

Anche il delegato alla Polizia Locale dell’Unione e Sindaco di Saludecio, Roberto Cialotti, ha voluto esprimere il proprio plauso per la nomina: “Con l’arrivo di Silvagni dotiamo la nostra Polizia Locale di una guida salda e di provata esperienza. In un contesto complesso come quello attuale, avere al vertice una figura come la sua rappresenta un’opportunità importante per rafforzare ulteriormente il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini.”

A nome di tutti i sindaci dell’Unione della Valconca e del presidente Giorgio Ciotti, si esprime inoltre un sentito ringraziamento al comandante uscente Luca Tamburini, per il lavoro svolto con professionalità, disponibilità e spirito di servizio. Durante il suo incarico ha garantito continuità e presenza sul territorio, accompagnando il corpo in una fase delicata e contribuendo con equilibrio e impegno alla gestione delle attività di polizia locale.