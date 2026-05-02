Il Comune di Rimini è Socio Benemerito della Croce Rossa

La consegna della targa è avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci del comitato riminese

Il Comune di Rimini è stato riconosciuto Socio Benemerito della Croce Rossa Italiana. La consegna della targa è avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci del comitato riminese, quando la presidente Rita Rolfo ha premiato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad per la vicinanza e il sostegno concretamente dimostrati verso le attività svolte sul territorio.

Il titolo di Socio Benemerito viene attribuito a persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per un contributo particolarmente significativo alla vita associativa, attraverso donazioni o servizi di rilevante valore.

Numerose le attività portate avanti dalla Croce Rossa a favore della comunità locale: dai trasporti sanitari e sociali ai corsi di formazione rivolti a cittadini, scuole, aziende ed enti, fino all’assistenza sanitaria durante gli eventi, ai progetti di emergenza, prevenzione e tutela della salute, senza dimenticare il supporto alle persone più vulnerabili.