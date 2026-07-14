Il Comune di Rimini rinnova il sostegno alla lotta ai tumori: incontro con "Oltre la Ricerca"
Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato oggi le rappresentanti dell'associazione "Oltre la Ricerca ODV", rinnovando il sostegno del Comune alla causa
Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore Kristian Gianfreda hanno accolto a Palazzo Garampi a Rimini le rappresentanti dell'Associazione Oltre la Ricerca ODV, realtà da anni impegnata sul territorio nella sensibilizzazione, nel sostegno alla ricerca scientifica e nell'offerta di servizi di supporto rivolti ai pazienti con tumore del pancreas e alle loro famiglie. L'incontro è stato un'importante occasione di confronto e condivisione, durante la quale l'Associazione ha presentato i progetti attualmente in corso, illustrando le attività svolte e i significativi risultati raggiunti grazie all'impegno dei volontari, dei sostenitori e della comunità.
L'Amministrazione comunale ha voluto rinnovare la propria vicinanza all'associazione e al suo lavoro, sottolineando il valore della ricerca scientifica e delle iniziative di sensibilizzazione, supporto e raccolta fondi che contribuiscono a sostenere percorsi di cura e innovazione. Tra gli appuntamenti in programma quello già sold-out di domenica 26 luglio, dalle ore 19, al Rockisland di Rimini: una serata all'insegna della solidarietà e della condivisione per sostenere concretamente la ricerca sul tumore al pancreas, continuando a investire in progetti capaci di generare un impatto positivo per i pazienti, le loro famiglie e il miglioramento dei percorsi di cura.