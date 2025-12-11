Il Comune garantisce un servizio di vigilanza notturna nel cantiere per il nuovo viale Ceccarini

Il servizio, istituito su richiesta di esercenti e commercianti, sarà attivo fino a maggio 2026 per prevenire atti vandalici e proteggere le attività circostanti

Per tutta la durata dei lavori, quindi fino a maggio del 2026, nel cantiere di viale Ceccarini verrà istituito un servizio di vigilanza armata tutti i giorni dalle 22 alle 6 del mattino. L’Amministrazione comunale di Riccione comunica di aver affidato il servizio di vigilanza armata nell’area adiacente al cantiere di viale Ceccarini per evitare eventuali intrusioni nel cantiere e prevenire atti vandalici o furti ai danni delle attività circostanti. In particolare per il mese di dicembre, di pari passo con i lavori di cantiere, i controlli interesseranno viale Ceccarini, nell’area compresa tra viale Milano e viale Gramsci, per poi estendersi all’inizio del nuovo anno fino a viale Dante.

Il servizio di vigilanza armata rappresenta un passaggio pensato non solo per proteggere mezzi, attrezzature e strutture, ma soprattutto per prevenire atti vandalici o furti ai danni delle attività commerciali e degli esercizi pubblici adiacenti. Sapere che l’area è costantemente sorvegliata permette a chi vive, lavora e passeggia nel cuore di Riccione con il cantiere aperto per cambiare completamente il volto del salotto riccionese, di continuare le proprie attività senza preoccupazioni, riducendo al minimo il rischio di intrusioni e assicurando che i lavori procedano regolarmente secondo i tempi stabiliti.

Come annunciato nei giorni scorsi i lavori procedono secondo un cronoprogramma studiato per minimizzare i disagi: il tratto da viale Milano a viale Gramsci è già in corso, con completamento previsto entro aprile 2026, mentre a partire da gennaio 2026 il cantiere si estenderà fino al tratto da viale Gramsci a viale Dante, con conclusione dell’intera riqualificazione entro maggio, restituendo alla città e ai turisti un viale completamente rigenerato per la stagione primaverile.

“Abbiamo recepito le preoccupazioni e la richiesta di maggiore sicurezza come sollecitato dagli esercenti e i commercianti dell'area - sottolineano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. L'istituzione di un servizio di vigilanza armata notturna è la nostra risposta concreta per assicurare la massima serenità e protezione. Viale Ceccarini è un cantiere fondamentale che cambierà completamente il volto del nostro salotto, ma è essenziale che i lavori procedano regolarmente, senza interruzioni, e che le attività commerciali adiacenti possano operare con la certezza di essere tutelate. Il cronoprogramma è rispettato, con l'obiettivo di restituire alla città un viale completamente rigenerato entro la stagione primaverile”.