Il Consiglio dei Ministri approva i nuovi Comuni montani: escluso Verucchio

Approvato il decreto sui Comuni montani: nove nel Riminese rientrano, escluso Verucchio. Ora via ai fondi per le aree montane

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha autorizzato l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani e approva contestualmente l’elenco aggiornato dei comuni riconosciuti come tali. Il provvedimento dà attuazione alla Legge 12 settembre 2025, n. 131, che disciplina il riconoscimento e la promozione delle zone montane, e costituisce passaggio indispensabile per la ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nonostante la mancata intesa formale in sede di Conferenza unificata, il Governo ha deliberato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 281/1997, ritenendo il decreto essenziale per garantire l’attuazione della normativa e la distribuzione dei finanziamenti destinati ai territori montani.

Per quanto riguarda la Provincia di Rimini, rientrano nell’elenco dei comuni montani:

Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello

È stato invece escluso il Comune di Verucchio.

L’inserimento nell’elenco consente ai comuni riconosciuti di accedere alle misure di sostegno e agli interventi specifici previsti dalla normativa, con particolare riferimento ai criteri altimetrici e di pendenza definiti sulla base dei dati ISTAT.