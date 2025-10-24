Il controllo non convince gli agenti: denunciati due individui con arnesi da scasso e documenti falsi

Sequestrati trapani, flessibili e chiave bulgara

Prosegue il presidio costante su tutto il territorio, da parte della Polizia locale di Misano Adriatico, al fine di prevenire e contenere al massimo i fenomeni che generano insicurezza e degrado.

I controlli effettuati hanno permesso di fermare due cittadini italiani provenienti dalla Puglia che avevano mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso all’atto delle verifiche avvenute durante un posto di controllo sulla statale Adriatica all’altezza dell’incrocio con via della Repubblica a Misano Adriatico. Gli agenti del presidio di Polizia locale, insospettiti per l’atteggiamento irrequieto dei due occupanti dell’autovettura presa a noleggio, hanno chiesto di ispezionare il veicolo e le sue dotazioni di bordo obbligatorie per legge.

A seguito del controllo è emerso che all’interno del bagagliaio erano presenti numerosi attrezzi utili per lo scasso, quali flessibili e trapani a batteria, grimaldelli e scalpelli, oltre a due targhe contraffatte “nuove di fabbrica”, con relativa carta di circolazione e assicurazione falsificate ad arte. Tra l’attrezzatura è emersa anche una chiave particolare detta “chiave bulgara” che consente l’apertura con facilità di serrature di una particolare serie di veicoli.

Si è potuto appurare, inoltre, che il conducente aveva precedenti specifici per tentato furto di un furgone perpetrato qualche mese fa nel forlivese.

Entrambi gli occupanti sono stati denunciati in concorso per fabbricazione di atto falso riportante il sigillo dello Stato e per detenzione ingiustificata di oggetti atti ad offendere. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.