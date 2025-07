Il Coro Carla Amori inaugura la rassegna “Voci nei Chiostri” a Rimini

Oltre 50 concerti in Emilia-Romagna

La rassegna “Voci nei Chiostri” intona il suo primo concerto a Rimini.



Sabato 14 giugno 2025, alle ore 21:15, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Bernardino a Rimini, è in programma il concerto del Coro Polifonico Carla Amori, inserito nell’ambito della Rassegna regionale “Voci nei Chiostri”, giunta alla ventesima edizione e promossa da AERCO - Associazione Emiliano-Romagnola Cori. L’ingresso è libero.



La serata dal titolo Cum Clara Vocevedrà protagonista l’ensemble corale riminese diretto dal M° Andrea Angelini, con la partecipazione di Alessandra Montali al pianoforte, Gabriele Zoffoli al violoncello e la soprano solista Rebecka Edvardsson.



Il programma musicale spazierà attraverso secoli di storia della musica corale, proponendo un raffinato percorso che include brani di Pérotin, Victoria, Palestrina, Vavilov/Caccini, Susana, Gjeilo, Rutter, Todd e dello stesso Andrea Angelini.

Fondato nel 1979, il Coro Carla Amori rappresenta una delle realtà corali più attive e apprezzate del territorio. Composto da circa 25 elementi di età differenti, il coro è impegnato nella valorizzazione del repertorio corale sacro e profano, con particolare attenzione alla qualità esecutiva e all’espressività. Ha al suo attivo prestigiose partecipazioni in Italia e all’estero, da Stoccolma al Vaticano a Berlino, collaborando con orchestre per l’esecuzione di grandi opere come il Requiem di Fauré e il Gloria di Vivaldi.



La direzione del M° Angelini, riminese e figura di spicco nel panorama musicale nazionale e presidente di AERCO, guida il coro con competenza e passione, mantenendo vivo uno spirito di continuo rinnovamento e profondo radicamento nella tradizione musicale europea.



Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica corale e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di bellezza e spiritualità attraverso l’arte del canto.



Per ulteriori informazioni:

www.corocarlaamori.it ; [email protected] ; 347-2573878



Organizzata da AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori), “Voci nei Chiostri “festeggia quest’anno la sua ventesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale regionale. Dall’8 giugno al 5 ottobre 2025, oltre 50 concerti animeranno chiostri, cortili e chiese di tutta l’Emilia-Romagna, offrendo al pubblico un’esperienza unica che coniuga musica e patrimonio storico-artistico.





La rassegna porterà a Rimini ben otto concerti, in luoghi diversi. Dopo l’esibizione del Coro Polifonico Carla Amori, i prossimi appuntamenti sono:

27 Giugnocon ilGruppo corale e strumentale Laura Benizzi al Chiostro della Biblioteca Gambalunga, a Rimini;

28 Giugnocon il Coro Polifonico Jubilate Deo al Santuario delle Grazie di Rimini;

28 Giugnocon ilChorus Marignanensis alConvento di S. Croce a Verucchio;

29 Giugnocon il Coro Città di Morciano al Chiostro della Biblioteca di Rimini.

Il presidente di AERCO, il riminese Andrea Angelini, direttore di coro, compositore e giornalista musicale, sottolinea: “Voci nei Chiostri è molto più di una semplice rassegna corale; è un'occasione per celebrare la bellezza della musica corale, valorizzare il patrimonio storico e artistico della regione e promuovere la collaborazione e lo scambio tra i cori e la comunità locale”.