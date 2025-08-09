Il corteo dei marinai di salvataggio a Rimini: "Più sicurezza e dignità"

Nonostante la precettazione, lo sciopero non è stato annullato

Più di cento marinai di salvataggio hanno attraversato la battigia di Rimini, partendo dalla spiaggia del bagno 92 e raggiungendo piazzale Boscovich, per manifestare contro la nuova ordinanza e la normativa che organizza il lavoro nell'orario del pranzo, ma anche per richiamare l’attenzione su maggiori tutele nel loro ruolo.

L’iniziativa, promossa dalla Flcams-Cgil, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di garantire una maggiore sicurezza e diritti per chi, ogni estate, veglia sulla protezione dei bagnanti.

I manifestanti hanno esposto uno striscione ai piedi dell’ancora simbolo del mare, con la scritta: “Più sicurezza e più dignità, i marinai di salvataggio scioperano”.

La protesta si è svolta in una giornata di spiaggia affollata, in mezzo ai turisti e ai bagnanti. “Oggi hanno cercato di impedirci di scioperare – hanno dichiarato gli organizzatori – ma siamo qui a dimostrare che la nostra battaglia continua. Nonostante la precettazione, lo sciopero non è stato annullato.”