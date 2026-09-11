Il delivery in spiaggia cresce: a Rimini l’hamburger sfida pizza e piadina

In estate aumentano gli ordini a domicilio e il beach delivery supera il 20%

Lo dicono i dati di Deliveroo, che già un mese fa avevano fotografo bene il trend sulla riviera romagnola: d'estate il delivery non solo non arretra, ma cresce. E, nonostante il caldo, lo scettro di cibo più amato (e ordinato) lo vince ancora l'hambuger. Che batte gelato, pizza, poke e perfino la piadina.

La conferma arriva anche da Birgo Burger, che a Rimini – grazie soprattutto alla propria app - è leader nella consegna dei panini a domicilio. "Che i numeri del delivery siano in forte aumento con la stagione estiva è una realtà ormai consolidata”, spiega l'imprenditore Federico Bordoni. “La gente ha sempre meno voglia di cucinare e l'opportunità di ordinare a domicilio, magari di ritorno dal mare, è una comodità che sempre più famiglie scelgono di concedersi".

I pionieri del beach delivery. Il dato più interessante dell'estate riguarda però la crescita del cosiddetto beach delivery, ovvero la consegna del pranzo o della cena direttamente sotto l'ombrellone. Una crescita che secondo i dati forniti da Birgo Burger ha superato, negli ultimi mesi, il 20%. “Non si tratta più solo di una tendenza perché fa figo postarlo su Instagram, ma di un'abitudine, di un fenomeno sociale. La crescita di quest'anno è sostanziale. Ma va ricordato un aspetto: oggi tutti parlano di beach delivery, ma noi consegnavamo in spiaggia già nel lontano 2014. Non dico che siamo stati i primi a farlo, ma quasi”.

I gusti dei riminesi. “L'hamburger è un prodotto versatile, molto adatto al delivery, per questo i dati dicono che nel mercato ce la giochiamo con pizza e piadina. Per quanto riguarda Birgo Burger il preferito dai nostri clienti è lo Smash Burger ma sta riscuotendo un buon successo anche la versione plant based”.

Da Gatteo Mare a Miramare. “Il nostro delivery parte dalla spiaggia di Gatteo Mare e copre tutta la costa fino alle porte di Riccione. Una volta è arrivata una richiesta perfino da Vallugola, purtroppo abbiamo dovuto rispondere no a malincuore. E dire che il pedalò verde ce l'avremmo pure”, sorride Bordoni.