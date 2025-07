“Il disegnatore è libero”: a Novafeltria anche il fumetto per celebrare Ivan Graziani

Artisti emergenti si incontrano a Novafeltria nel ricordo di Ivan Graziani: Club Tenco e Scuola Internazionale di Comics a Maledette Malelingue Festival

Attesi visitatori da tutta Italia per un’edizione che si annuncia straordinaria per Maledette Malelingue Festival, che sabato 12 e domenica 13 luglio animerà Novafeltria nel ricordo di Ivan Graziani, celebrando quelli che quest’anno sarebbero stati gli 80 anni del grande cantautore.

Per l’occasione due concerti di altissimo livello, sabato 12 luglio alle ore 21.30 si esibirà Ron, grande amico di Ivan Graziani con una tappa del tour “Al centro esatto della musica” mentre domenica 13 luglio alle ore 21.30 si attendono con grande emozione i figli Filippo e Tommy Graziani in “80 Buon compleanno Ivan – una festa itinerante”. Ma non è tutto. Dal 2022, anno in cui si è svolto per la prima volta Maledette Malelingue Festival si è voluta sottolineare e rendere nota a tutti la completezza artistica del grande cantautore che, oltre a essere diventato celebre per la sua musica e i suoi testi, ha studiato all’ Accademia di Belle Arti di Urbino e ha coltivato passioni quali il fumetto e le arti grafiche.

Per questo motivo, prendendo spunto da una frase di Ivan Graziani “Il Disegnatore è libero” da questa edizione si entra nel vivo del Premio Nazionale riservato a fumettisti, illustratori e disegnatori, grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics (che seguirà il concorso a livello nazionale), il contributo da parte della Wacom Europa e al direttore artistico per il Premio, Francesco Colafella. L’intento è quello di invitare al Festival artisti internazionali e incentivare i giovani talenti emergenti nel mondo del fumetto. Quest’anno l’artista internazionale ospite sarà Giuseppe Camuncoli e sabato alle ore 16.00 verrà inaugurata presso l’oratorio di Santa Marina nella piazza centrale di Novafeltria la sua mostra personale, mentre alle ore 17.00 verrà svelata la sua opera permanente nel Parco Ivan Graziani. Successivamente, verranno premiati nell’Arena sul Fiume tre artisti emergenti che si sono candidati per il Premio tra i tanti iscritti proveniente da tutta Italia. Sarà possibile conoscere e incontrare l’artista Camuncoli e sarà presente uno stand della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia dove mostrare a professionisti il proprio portfolio o semplicemente ricevere indicazioni e consigli per intraprendere la professione di fumettista.

Ulteriore spazio verrà dato ai giovani artisti che vogliono intraprendere la loro carriera nel mondo musicale grazie al Club Tenco che torna a Maledette Malelingue Festival per la terza volta. Come risaputo, il Club Tenco si prefigge l’obiettivo di sostenere la canzone d’autore e assegna il prestigioso Premio Tenco che si tiene a Sanremo solitamente nel mese di ottobre. Il Club sarà presente al Festival con “Il Tenco ascolta”, un format di “scouting” dove artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi di fronte a componenti del direttivo del Club Tenco. L’organizzazione del Festival mostra grande soddisfazione per la qualità e la provenienza dei candidati, a dimostrazione di quanto questo format all’interno del Festival costituisce un grande richiamo per chi desidera intraprendere la carriera di cantautore.

Per il format il Tenco Ascolta si esibiranno nelle giornate di sabato 12 Cristiano Fattorini da Roma, la band Skelters da Catanzaro, Dirlinger da Tavullia, Federica Alberga (Jonnie) da Torino, mentre domenica 13 sarà la volta di Magma da Mussomeli-Caltanisetta, Mancino dai Campi Flegrei Napoli e Trio Melty Groove da Torino.

A Maledette Malelingue Festival verrà inoltre presentato in prima nazionale il libro “Ivan Graziani” di Federico Falcone, ci sarà la reunion del coro voci bianche Ivan Graziani, laboratori e aree giochi per bambini e ragazzi, esibizioni live e dj set, il liutaio Francesco Venturi e il test point con le meravigliose chitare Wandré inclusa la chitarra che Lucio Corsi ha suonato sui palchi di Sanremo e Eurovision.

Prevendite attive a prezzo ridotto su liveticket.it/mmf o acquisto direttamente al botteghino a prezzo intero durante il Festival. Programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Maledette Malelingue Festival.