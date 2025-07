Il duo riminese Mazzotti-Domanico campione del mondo di Danze Caraibiche

A Dicembre 2025 voleranno in Messico per rappresentare nuovamente l'Italia

Manuel Mazzotti e Stefano Domanico, i noti Maestri e Direttore Artistici di Indanza Show Academy, sono riusciti a ripetersi e conquistare per la seconda volta consecutiva il titolo di Campioni del Mondo, confermando il loro straordinario talento e la qualità della loro scuola di danza, che è ormai un punto di riferimento a livello nazionale.

La sfida si è tenuta sabato 14 Giugno al "Grand Tour Italia di Bologna". Il duo riminese, che ha sempre messo la passione e la dedizione al centro del proprio lavoro, ha conquistato la giuria Internazionale con una performance impeccabile, lasciando il segno in una delle competizioni più importanti a livello globale.

Il trionfo non si ferma qui: Manuel e Stefano voleranno infatti in Messico nel dicembre del 2025, dove rappresenteranno l'Italia in una nuova ed entusiasmante sfida mondiale. Un'opportunità imperdibile per dimostrare ancora una volta la grandezza della danza italiana sulla scena internazionale.

Questa vittoria non solo esalta le loro doti artistiche, ma celebra anche la continua crescita di Indanza Show Academy, che si conferma come una delle scuole di danza più apprezzate e rispettate in Italia. Un successo che, oltre a dare lustro alla carriera di Mazzotti e Domanico, accende i riflettori su un'intera comunità che ha saputo investire nella cultura e nell'arte della danza, facendo crescere generazioni di giovani talenti pronti a brillare nel mondo, portando la città di Rimini nelle più alte vette Internazionali.