Un cambiamento che nessuno si aspettava | La Pescheria Vecchia di Rimini e la sua incredibile trasformazione

Scopri la trasformazione della Pescheria Vecchia di Rimini: da storico mercato del pesce a vivace centro culturale nel cuore della città.

Nel cuore pulsante di Rimini, tra le vie acciottolate del centro storico, si erge un monumento che ha attraversato i secoli trasformandosi da fulcro del commercio ittico a vivace centro culturale: la Pescheria Vecchia. Questo edificio settecentesco, con la sua architettura distintiva e la sua storia affascinante, rappresenta un esempio emblematico di come gli spazi urbani possano evolversi pur mantenendo viva la memoria del passato.

Un capolavoro del Settecento

Costruita nel 1747 su progetto dell'architetto riminese Giovan Francesco Buonamici, la Pescheria Vecchia si presenta come una loggia a due ordini, aperta da tre archi a tutto sesto. L'interno è caratterizzato da un lungo porticato coperto, sostenuto da pilastri in muratura, con banconi in pietra calcarea bianca inclinati per facilitare il deflusso dell'acqua e degli scarti del pesce. Agli angoli, quattro fontanelle in pietra decorate da delfini testimoniano l'attenzione ai dettagli e l'importanza del luogo nel tessuto urbano dell'epoca.

Dalla vendita del pesce alla vita culturale

Per oltre due secoli, la Pescheria Vecchia ha ospitato il mercato del pesce, diventando un punto di riferimento per la comunità riminese. Con il passare del tempo e l'evoluzione delle esigenze cittadine, l'edificio ha subito una trasformazione significativa. Oggi, la Pescheria Vecchia è un luogo di incontro e di cultura, ospitando eventi, mostre e mercatini che animano le serate del centro storico. La sua posizione strategica e il fascino architettonico la rendono una delle mete preferite sia dai residenti che dai turisti.

Curiosità

Una delle peculiarità della Pescheria Vecchia è la presenza di un forno storico, attivo dal 1973, che è stato riconosciuto come Bottega Storica del Comune di Rimini. Questo forno, situato all'interno dell'edificio, rappresenta un esempio di continuità tra passato e presente, mantenendo vive le tradizioni culinarie locali.