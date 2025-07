Il fascino del Decamerone rivive nei borghi dell’entroterra romagnolo

Dal 7 agosto al 2 settembre, spettacoli all’alba e al tramonto ispirati al Decamerone animano nove comuni tra arte e natura

La bellezza antica dei borghi, il fascino delle colline al calar del sole, l’intimità dell’alba, la forza evocativa delle storie. Dopo il successo crescente delle scorse edizioni, torna anche nel 2025 il progetto culturale “Mille e una Notti in Valconca”, giunto alla sua sesta edizione, con un calendario ricco di appuntamenti immersivi tra arte, narrazione e scoperta.

La rassegna, in programma dal 7 agosto al 2 settembre, coinvolgerà nuovamente i borghi più affascinanti dell’Unione della Valconca in spettacoli all’aperto a ingresso gratuito, pensati per valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio. Un’iniziativa che ha saputo nel tempo costruire un legame profondo con il pubblico e con i luoghi che la ospitano, diventando una delle esperienze artistiche più identitarie dell’estate romagnola.

Un viaggio artistico e sensoriale che attraversa i nove Comuni dell’Unione della Valconca con un totale di 18 spettacoli gratuiti, ambientati nei momenti più suggestivi della giornata: all’alba e al tramonto. Un’occasione per riscoprire i luoghi più affascinanti del territorio attraverso la potenza del teatro, intrecciata quest’anno con un filo conduttore d’eccezione: il “Decamerone” di Giovanni Boccaccio, in occasione dell’anniversario per i 650 anni dalla morte dell’autore.

Ispirandosi ai temi, alle atmosfere e alla struttura narrativa dell’opera boccacciana, la rassegna proporrà sei episodi teatrali originali, che verranno replicati in 18 appuntamenti, di cui quattro in forma di “maratona”, con due spettacoli nella stessa giornata. Il programma, che verrà reso noto nei prossimi giorni insieme alle location ufficiali, si snoderà attraverso scenari unici: pievi, borghi murati, terrazze panoramiche, centri storici, cortili e spazi naturali che faranno da cornice a uno spettacolo capace di fondere narrazione, musica dal vivo, danza, canto e movimento scenico, in una formula che parla a tutte le generazioni.

Il progetto è ideato, diretto e prodotto da Città Teatro, ed è promosso e finanziato dall’Unione dei Comuni della Valconca, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Visit Romagna, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e umano dell’entroterra, creando occasioni di incontro, conoscenza e meraviglia.

Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente e Sassofeltrio saranno ancora una volta i protagonisti di un itinerario teatrale che invita al viaggio e alla scoperta, trasformando l’intera Valconca in un palcoscenico diffuso sotto il cielo d’estate.

Ogni episodio sarà scritto e interpretato dal cast di Città Teatro, con drammaturgia a cura di Davide Schinaia, costumi di Paul Mochrie, comunicazione a cura di Giulia Airaudo e grafica di Stefano Savioli. Un lavoro collettivo che da anni caratterizza l’identità artistica di “Mille e una Notti in Valconca” e che ne fa un esempio virtuoso di teatro popolare di qualità, capace di coniugare profondità e accessibilità.

Attraverso la metafora del viaggio e del racconto condiviso – proprio come nel Decamerone – lo spettatore sarà invitato a riscoprire la bellezza della narrazione orale, la forza delle storie che uniscono e l’intimità dello stare insieme, immerso in un paesaggio che parla di storia, memoria, sogni e futuro.

“Con Mille e una Notte, la Valconca si conferma laboratorio di cultura e territorio. È un’iniziativa che unisce i nostri Comuni e che riesce a mettere in scena l’identità della nostra terra, valorizzando i luoghi, le persone, le tradizioni. Non è solo uno spettacolo, è una visione condivisa di sviluppo culturale e comunitario” afferma Giorgio Ciotti, Presidente dell’Unione Valconca e sindaco di Morciano di Romagna.

Alessandro Renzi, Delegato al Turismo dell’Unione e Sindaco di Montegridolfo, aggiunge: ““Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, che ha saputo crescere ogni anno diventando un appuntamento atteso e amato. Il legame tra teatro e territorio, tra narrazione e paesaggio, è ciò che rende unica questa rassegna. È una forma di promozione turistica intelligente e rispettosa, che porta valore e bellezza diffusa. E proprio per dare ancora più voce a queste esperienze, abbiamo voluto affiancare al progetto teatrale anche un prezioso strumento di promozione come la ‘Valle delle Vacanze’, che ci aiuterà a raccontare e promuovere in modo coordinato tutte le ricchezze del nostro territorio.”

Il calendario dettagliato con tutte le date e le location ufficiali sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali istituzionali dell’Unione e di Città Teatro.

ed ha ottenuto quest'anno il contributo del Ministero per i beni culturali che sostiene progetti speciali di particolare valore artistico-culturale.