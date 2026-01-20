Il femminicidio di Federica: 'Massacrata con 23 coltellate', risultati choc dall'autopsia

Il marito rischia l'ergastolo

Ventitré coltellate, principalmente tra collo e volto. Così è stata massacrata Federica Torzullo, la donna assassinata ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno, al quale la procura di Civitavecchia ora contesta il nuovo reato di femminicidio che prevede anche la condanna all'ergastolo. Shock per i risultati dell'autopsia: il cadavere della donna presenta parti maciullate e la gamba sinistra amputata, oltre ad ustioni al volto e in altre parti. In base a quanto emerso dal decreto di fermo, Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo per ostacolarne il riconoscimento.