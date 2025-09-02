Il figlio di Alain Delon denuncia i fratelli per l’eredità

Alain-Fabien chiede l’annullamento del testamento che nomina Anouchka unica erede

Nuovo capitolo nella battaglia legale sulla successione di Alain Delon. Il terzo figlio dell’attore francese, Alain-Fabien, ha denunciato il fratello Anthony e la sorella Anouchka, contestando la validità dell’ultimo testamento redatto dalla star del cinema.

Secondo quanto rivelato da Le Monde, Alain-Fabien sarebbe in possesso di documenti medici inediti che proverebbero come, al momento della firma del secondo testamento, Delon non fosse più in grado di intendere e di volere.

Il documento in questione, che risale a pochi anni fa, nomina come unica erede Anouchka, 34 anni, modificando radicalmente le disposizioni contenute nel primo testamento del 2015. In quell’occasione, infatti, l’attore aveva stabilito una divisione più equilibrata del patrimonio, stimato in diverse decine di milioni di euro: il 50% alla figlia e il restante suddiviso tra i due figli maschi, Anthony e Alain-Fabien (25% ciascuno).

La vicenda rischia di trasformarsi in un lungo contenzioso giudiziario, con forti ripercussioni anche a livello mediatico, vista la notorietà internazionale dell’attore, simbolo del cinema francese ed europeo.